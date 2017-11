Chelsea bereikt achtste finales Champions League na ruime zege op Qarabag

Chelsea stond halverwege al op een 0-2 voorsprong door doelpunten van Eden Hazard (strafschop) en Willian.

Na rust bepaalden Cesc Fabregas wederom vanaf de stip en Willian met zijn tweede treffer van de avond de eindstand op 0-4.

Chelsea werd bij de 0-1 na een kleine twintig minuten spelen wel geholpen door de Portugese scheidsrechter Manuel de Sousa, die na een lichte overtreding van Rashad Farhad Sadygov op Willian een penalty gaf en de verdediger van Qarabag bovendien met een rode kaart van het veld stuurde.

Chelsea, dat in de vorige groepswedstrijd pijnlijk met 3-0 onderuit ging bij AS Roma, belandt in poule C met tien punten voorlopig op de eerste plaats.

Met een zege in Spanje op Atletico Madrid neemt AS Roma woensdagavond de leidende positie weer over. De Italianen hebben echter aan een gelijkspel genoeg om zich eveneens te verzekeren van de knock-outfase.

Poule A

In poule A deed CSKA Moskou goede zaken in de strijd om een plek bij de eerste twee. De Russen waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor Benfica.

Georgi Shchennikov opende in de dertiende minuut (vanuit buitenspelpositie) de score, waarna een eigen doelpunt van Benfica-verdediger Jardel in de 56e minuut voor de beslissing zorgde.

De 2-0 zege betekende een primeur voor CSKA-doelman Igor Akinfeev. De 31-jarige Rus slaagde er voor het eerst in 43 wedstrijden Champions League-wedstrijden in de nul te houden.

CSKA staat nu tweede in de poule, met drie punten voorsprong op nummer drie FC Basel. De Zwitsers ontvangen later op woensdag koploper Manchester United, dat bij een punt zeker is van een plek in de achtste finales.

Hekkensluiter Benfica is nog altijd puntloos en weet nu al dat het na de winterstop geen Europees voetbal meer speelt.