Robben hoopt op langer verblijf Heynckes bij Bayern München

"Dat zou prachtig zijn", steekt Robben woensdag in gesprek met Bild zijn mening niet onder stoelen of banken.

"Het gaat op dit moment erg goed. Als iemand de club goed kent, dan is hij het wel. Hij weet wat er gevraagd wordt in het voetbal. Maar ik weet niet hoe hij erover denkt of hoe de clubleiding erover denkt."

Heynckes nam begin oktober het stokje over van de ontslagen Carlo Ancelotti en reeg sindsdien de zeges aaneen met Bayern.

Heynckes won alle acht de wedstrijden waar hij op de bank zat en zorgde er zo voor dat Bayern de koppositie in de Bundesliga overnam van Borussia Dortmund en zich in de Champions League al in een vroegtijdig stadium plaatste voor de achtste finales.

Rummenigge

Toch heeft het er alle schijn van dat de vierde periode van Heynckes als trainer van Bayern beperkt blijft tot aan het einde van dit seizoen.

"Toen Jupp hier kwam, hebben we duidelijk gemaakt wat voor termijn we in gedachten hebben en dat is niet veranderd. Ik hou me dus ook bij de dingen die we intern hebben afgesproken", laat voorzitter Karl-Heinz Rummenigge aan duidelijkheid niets te wensen over.

Heynckes behaalde in het verleden al grote successen als trainer van Bayern. Hij won drie landstitels (1989, 1990 en 2013), een keer de DFB Pokal (2013) en een keer de Champions League (2013).