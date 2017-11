Everton-aanvaller Niasse voor twee duels geschorst wegens schwalbe

Niasse versierde zaterdag in het uitduel met Crystal Palace (2-2) in de vijfde minuut een strafschop door naar de grond te gaan na licht contact met verdediger Scott Dann.

De FA stelde een onderzoek in naar het incident en besloot de 27-jarige Senegalees voor twee wedstrijden te schorsen. Niasse ging nog wel in beroep, maar dat bleek tevergeefs.

Vorig seizoen was het voor de Engelse voetbalbond nog niet mogelijk om spelers op basis van tv-beelden alsnog te straffen voor een schwalbe. De FA stelde die regel, waarbij spelers voor een zogenoemde 'simulatie' tot maximaal twee duels schorsing kunnen krijgen, pas afgelopen zomer in.

Niasse, die door zijn straf de wedstrijden tegen Southampton (uit) en West Ham United (thuis) mist, is overigens niet de eerste speler in Engeland die een schorsing krijgt voor een schwalbe. In oktober had aanvaller Shaun Miller van League Two-club Carlisle United die primeur.

Boete

Everton kreeg woensdag ook al slecht nieuws van de UEFA. De Europese voetbalbond deelde de 'Toffees' een boete uit van 30.000 euro voor het wangedrag van een agressieve fan in het Europa League-duel met Olympique Lyon op 19 oktober (1-2 verlies).

De wedstrijd op Goodison Park liep uit de hand in de 64e minuut nadat Everton-verdediger Ashley Williams een overtreding had gemaakt op keeper Anthony Lopes van Lyon. Spelers van beide ploegen raakten vervolgens verwikkeld in een opstootje bij de achterlijn, vlak voor de tribune.

De desbetreffende Everton-fan stormde daarop naar de rand van het veld en deelde vervolgens, met zijn peuter nog op de arm, een tik uit aan Lopes.

Everton nam de dag na de wedstrijd al maatregelen door de supporter een levenslang stadionverbod te geven. De huidige nummer zestien in de Premier League diende bovendien een aanklacht in bij de politie.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League