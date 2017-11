Saudi-Arabië stuurt opvolger Van Marwijk al na twee maanden weg

Bauza wordt verantwoordelijk gehouden voor de oefennederlagen van Saudi-Arabië tegen Portugal (3-0) en Bulgarije (1-0). Dat waren pas de tweede en derde wedstrijd voor de 59-jarige Argentijn, die in september nog werd aangesteld als opvolger van Van Marwijk.

De Nederlander plaatste zich vlak daarvoor met Saudi-Arabië voor de vijfde keer in de historie voor het WK van volgend jaar in Rusland, maar besloot zijn aflopende contract niet te verlengen.

Van Marwijk was boos na het ontslag van enkele stafleden en wilde niet in het land in het Midden-Oosten gaan wonen, iets dat tijdens de contractonderhandelingen wel als eis werd gesteld.

Achtste finales

Saudi-Arabië, de huidige nummer 63 op de FIFA-ranking, komt volgend jaar in Rusland voor het eerst sinds 2006 weer uit op een WK.

De beste prestatie van het land was in 1994, toen het tot de achtste finales reikte op het mondiale eindtoernooi in de Verenigde Staten. In 1998, 2002 en 2006 strandde Saudi-Arabië in de groepsfase.

De loting voor het WK in Rusland vindt op 1 december plaats in Moskou. Saudi-Arabië is ingedeeld in pot 4.