Saudi-Arabië stuurt opvolger Van Marwijk al na twee maanden weg

Bauza wordt verantwoordelijk gehouden voor de oefennederlagen van Saudi-Arabië tegen Portugal (3-0) en Bulgarije (1-0). Dat waren pas de tweede en derde wedstrijd voor de 59-jarige Argentijn, die in september het roer overnam van Van Marwijk.

Voor Bauza is het de derde keer in een jaar tijd dat hij moet vertrekken als bondscoach. Hij werd in april ontslagen als bondscoach van Argentinië en was daarna kortstondig bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten.

Van Marwijk plaatste zich vlak voor de entree van Bauza met Saudi-Arabië voor de vijfde keer in de historie voor het WK, maar besloot zijn aflopende contract niet te verlengen.

De Nederlander was boos na het ontslag van enkele stafleden en wilde niet in het land in het Midden-Oosten gaan wonen, iets dat tijdens de contractonderhandelingen wel als eis werd gesteld.

Terugkeer

Van Marwijk sluit een terugkeer als bondscoach van Saudi-Arabië overigens niet bij voorbaat uit. "We hebben twee jaar hard gewerkt om dat WK te halen. Dat werk hebben we niet af kunnen maken, dat lijkt me duidelijk", aldus de Limburger tegenover het AD.

"Maar in alle gevallen doe ik het alleen op mijn voorwaarden. Ik heb twee maanden geleden precies aangegeven wat mijn visie was, welke eisen ik stelde aan de voorbereiding en aan de invulling van de staf. Daar denk ik nu niet opeens anders over. Ze weten exact wat ik wil, dus ik wacht het gewoon rustig af."

Saudi-Arabië komt volgend jaar in Rusland voor het eerst sinds 2006 weer uit op een WK. De beste prestatie van de huidige nummer 63 op de FIFA-ranking was in 1994, toen de achtste finales werden bereikt op het mondiale eindtoernooi in de Verenigde Staten. In 1998, 2002 en 2006 strandde Saudi-Arabië in de groepsfase.

De loting voor het WK in Rusland vindt op 1 december plaats in het Kremlin in Moskou. Saudi-Arabië is ingedeeld in de relatief zwakke pot 4.