Postecoglou neemt ondanks WK-ticket afscheid als bondscoach Australië

Volgens de 52-jarige Postecoglou zit zijn tijd bij de nationale ploeg erop. De oud-international staat naar eigen zeggen onder grote druk en maakte zijn besluit maandag kenbaar in een gesprek met bondsvoorzitter Steven Lowry en David Gallop van de FFA.

"Dit was een heel moeilijke beslissing voor mij", zegt Postecoglou op de website van de Australische voetbalbond. "Het was een eer om mijn land te mogen coachen, maar het heeft ook zijn tol geëist in persoonlijk en professioneel opzicht. Daarom zet ik nu met pijn in het hart een punt achter deze reis."

De geboren Griek Postecoglou werd in oktober 2013 aangesteld als opvolger van Holger Osieck. Hij leidde Australië vervolgens naar het WK van 2014, naar de winst van de Azië Cup van 2015 en vorige week via een play-off tegen Honduras naar de mondiale eindronde van komende zomer in Rusland.

Hoewel Postecoglou het waardeert dat de FFA zich na een moeizame kwalificatiereeks achter hem bleef scharen en zelfs bereid was hem een nieuw contract aan te bieden, ziet hij geen taak meer voor zichzelf weggelegd. "Het is een enorme verantwoordelijkheid. Dit is het moment om die over te dragen aan iemand die er wel de energie voor heeft."

Komende zomer zijn de 'Socceroos' er voor de vierde keer op rij bij op het WK. In 2014 en 2010 was de groepsfase het eindstation, maar in 2006 reikte Australië tot de achtste finales. Daarin bleek de latere kampioen Italië te sterk (1-0).