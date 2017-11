Invaller Dolberg helpt Ajax aan nipte oefenzege op Mönchengladbach

Trainer Marcel Keizer maakte van de oefenwedstrijd tegen de nummer vier van de Bundesliga gebruik om enkele spelers aan het werk te zien die normaal gesproken niet kunnen rekenen op een basisplek.

Zo stonden onder anderen doelman Benjamin van Leer en verdediger Deyovaisio Zeefuik aan de aftrap en begonnen aanvoerder Joël Veltman, Hakim Ziyech en Lasse Schöne op de bank. Amin Younes was niet fit genoeg om in actie te komen tegen Mönchengladbach, waar hij van 2011 tot 2015 onder contract stond.

Ajax gaf het thuispubliek in de Arena snel reden tot juichen, want na een kwartier stond het al 1-0 dankzij een eigen doelpunt. Een indraaiende vrije trap van Justin Kluivert werd door Reece Oxford in het Duitse doel gewerkt.

Dolberg

Hoewel de beste kansen in de eerste helft nog voor de thuisploeg waren, kwam Mönchengladbach tien minuten na rust langszij via Vincenzo Grifo. Een kwartier voor tijd bezorgde Kasper Dolberg Ajax alsnog de zege met een rollertje in de rechterhoek.

Ajax, dat afgelopen zaterdag tegen NAC Breda de grootste uitzege ooit boekte in de Eredivisie (0-8), vervolgt de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Roda JC. Dat duel begint om 12.30 uur.

Borussia Mönchengladbach krijgt zaterdag koploper Bayern München op bezoek (aftrap 18.30 uur).

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie