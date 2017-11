Marokko beloont bondscoach Renard na WK-plaatsing met contract tot 2022

De 'Leeuwen van de Atlas' legden vorige week voor het eerst in twintig jaar tijd beslag op een WK-ticket. De laatste keer dat Marokko actief was op een mondiale eindronde was in 1998.

"Zijn verbintenis is verlengd tot na de Afrika Cup van 2021", bevestigt bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa tegenover Marokkaanse media. "Onder dezelfde voorwaarden, maar met andere doelstellingen."

Aan de hand van Renard plaatste de Nederlands getinte ploeg van Marokko zich als groepswinnaar voor het WK. Een 0-2 overwinning in Ivoorkust volstond voor de eerste plaats in poule C van de Afrikaanse kwalificatiereeks.

Renard werd in februari 2016 aangesteld als opvolger van de vertrokken Ezzaki Badou. De 49-jarige Fransman was eerder ook werkzaam als bondscoach van Ivoorkust, Zambia en Angola. Enkele maanden voordat hij in Marokko neerstreek, werd hij op straat gezet door Lille OSC.

Ziyech

Eerder dit jaar raakte Renard verwikkeld in een conflict met Hakim Ziyech, nadat hij de Ajacied niet opriep voor de Afrika Cup. In juni voerden de twee een verzoeningsgesprek, waarna de geboren Flevolander afgelopen zomer weer terugkeerde in de selectie.

Daardoor mag Ziyech, net als andere Nederlandse Marokkanen Karim El Ahmadi, Nordin Amrabat, Sofyan Amrabat, Mimoun Mahi en Mbark Boussoufa, hopen op deelname aan het WK van komende zomer in Rusland.

Kroatië

Ook de Kroatische voetbalbond gaat langer door met de bondscoach. Zlatko Dalic is na de gewonnen play-off om een WK-ticket tegen Griekenland beloond met een contract tot de zomer van 2020.

Dalic liet direct na de plaatsing voor het WK al weten dat hij hoopte op een langere verbintenis. De 51-jarige Kroaat volgde in oktober de ontslagen Ante Cacic op en wist het Balkanland ondanks een moeizame kwalificatiereeks alsnog naar Rusland te loodsen.

Bekijk de uitslagen en standen in de Europese WK-kwalificatiereeks