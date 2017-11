FIFA legt drie bestuurders levenslange schorsing op in omkopingszaak

Het trio was al voorlopig geschorst na een groot corruptieonderzoek bij de wereldvoetbalbond. Rocha en Esquivel werden samen met vijf andere bestuurders opgepakt door de Amerikaanse FBI aan de vooravond van een groot FIFA-congres in 2015. Later dook ook de naam van Lai op in de geruchtmakende zaak.

Het schandaal leidde uiteindelijk tot de val van FIFA-voorzitter Sepp Blatter in december 2015. De Zwitser werd voor acht jaar geschorst van alle activiteiten in het voetbal.

Rocha (67), Esquivel (71) en Lai (55) hebben voor een gerechtshof in New York bekend dat ze steekpenningen hebben aangenomen. Ze mogen de rest van hun leven geen enkele functie in de voetballerij vervullen.

Steekpenningen

Esquivel was zeventien jaar voorzitter van de Venezolaanse bond en was ook bestuurslid van de Zuid-Amerikaanse bond Conmebol. Hij heeft toegegeven voor ruim 2,3 miljoen euro te hebben gefraudeerd.

Lai bestuurde de voetbalbond van Guam en zat ook in het uitvoerend comité van de Aziatische bond. Hij bekende in april voor ruim een miljoen euro aan steekpenningen te hebben aangenomen.

Rocha was voorzitter van de Midden-Amerikaanse bond UNCAF, de Nicaraguaanse bond en werkte bij de FIFA als ontwikkelingsmedewerker. Hij heeft bekend voor bijna 350.000 euro aan smeergeld te hebben ontvangen.

Het trio behoort tot een grote groep van officials die momenteel in de Verenigde Staten terechtstaan wegens corruptie in de voetballerij.