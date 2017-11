Niasse als eerste Premier League-speler aangeklaagd voor schwalbe

De 27-jarige Niasse is dinsdag officieel aangeklaagd door de Engelse voetbalbond FA voor het "succesvol misleiden van een scheidsrechter".

De FA stelde voor dit seizoen de regel in dat spelers op basis van tv-beelden twee wedstrijden geschorst kunnen worden voor 'simulatie', zoals een fopduik.

Niasse versierde zaterdag in het uitduel met Crystal Palace (2-2) in de vijfde minuut een penalty door naar de grond te gaan na licht contact met verdediger Scott Dann. Leighton Baines maakte vervolgens 1-1 vanaf elf meter. Niasse tekende later in de eerste helft zelf voor de 2-2 eindstand.

"Niasse heeft de scheidsrechter opgelicht. Als er al contact was, dan was het minimaal", zei Dann na de wedstrijd op Selhurst Park. "Ik houd er niet van als spelers gestraft worden, maar ik houd er ook niet van als spelers een schwalbe maken om een penalty te versieren."

Niasse kon zich na het duel niet voorstellen dat hij gestraft zou worden voor het incident. "Mensen zeggen dat ik makkelijk naar de grond ging, maar er was wel degelijk contact met Dann."

Reageren

Een panel bestaande uit een oud-scheidsrechter, een oud-trainer en een oud-speler beslist of een speler geschorst moet worden op basis van de beschikbare videobeelden. De speler wordt alleen aangeklaagd als het panel unaniem is in zijn oordeel.

Niasse zou niet de eerste speler in Engeland worden die een schorsing krijgt voor een schwalbe. In oktober had aanvaller Shaun Miller van League Two-club Carlisle United die primeur.

Niasse heeft tot dinsdagmiddag 19.00 uur (Nederlandse tijd) om te reageren op de aanklacht van de FA.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Premier League