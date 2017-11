Maradona verricht volgende week WK-loting in Moskou

Naast de 57-jarige Argentijn zullen Laurent Blanc (Frankrijk), Gordon Banks (Engeland), Cafu (Brazilië), Fabio Cannavaro (Italië), Diego Forlan (Uruguay), Carles Puyol (Spanje) en de voormalig voorzitter van de Russische bond Nikita Simonyan assisteren bij de loting in het Kremlin, zo maakte de FIFA dinsdag bekend.

"We hebben een geweldige opstelling voor de loting", zegt FIFA-voorzitter Gianni Infantino. "Ik ben er trots op dat we voetballegendes hebben van voormalige wereldkampioenen die zullen assisteren."

Maradona, Blanc, Cafu, Cannavaro, Puyol en Banks werden met hun land wereldkampioen. Forlan vertegenwoordigt Uruguay, omdat alle Uruguayaanse wereldkampioenen van 1930 en 1950 reeds overleden zijn.

Lineker

Vorige week werd al bekend dat de Engelse oud-topspits Gary Lineker samen met de Russische verslaggeefster Maria Komandnaya de loting gaat presenteren.

Miroslav Klose - die deel uitmaakte van de Duitse ploeg die in 2014 de wereldtitel veroverde - overhandigt voorafgaand aan de loting de beker aan de Russische organisatie. Klose, die in de zomer van 2016 zijn carrière beëindigde, is met zestien treffers WK-topscorer aller tijden.

Gastland Rusland, titelverdediger Duitsland, België, Portugal, Frankrijk, Polen, Brazilië en Argentinië zitten als groepshoofd in pot 1 bij de loting. De potindeling wordt op basis van de FIFA-ranglijst gemaakt. Spanje en Engeland zijn de sterkste teams in pot 2.

Bij de loting kunnen landen uit hetzelfde werelddeel niet tegen elkaar loten. Aleen voor Europese teams geldt een maximum van twee per poule.

Bondscoach

Overigens solliciteerde Maradona vorige week nog openlijk om bondscoach van Argenitinië te worden. Na de 4-2 oefennederlaag tegen Nigeria stelde hij zich beschikbaar.

'Pluisje' had eerder al kritiek op de huidige Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli. Onder Maradona reikte Argentinië in 2010 tot de kwartfinale van het WK in Zuid-Afrika.

Het toernooi in Rusland, waarbij Oranje ontbreekt, begint volgend jaar op 14 juni, de finale is op 15 juli.