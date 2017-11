'Frank de Boer wil er toch over nadenken als hij wordt gevraagd voor Oranje'

Vorige week meldde de Spaanse krant Sport nog dat De Boer momenteel geen trek heeft in het bondscoachschap. Zijn broer Ronald bestreed dat maandagavond tegen FOX Sports.

"Hij was in Spanje voor een evenement. Daar heeft hij wat uitspraken gedaan, maar het is in die krant een beetje anders verwoord, hoor", aldus Ronald de Boer.

"Hij heeft gezegd: 'Het liefst sta ik elke dag op het veld, maar ik zou er zeker over nadenken als ik word gevraagd voor Oranje'."

Reputatie

Frank de Boer werd eerder dit seizoen al na 77 dagen ontslagen bij het Engelse Crystal Palace. Vorig seizoen werd hij in Italië al na drie maanden op straat gezet door Internazionale. Door die twee mislukkingen is zijn reputatie in het buitenland er niet beter op geworden.

In Nederland was De Boer als trainer van Ajax wel erg succesvol met vier landstitels op rij. In aanloop naar en tijdens het WK 2010 was de 112-voudig international al assistent-bondscoach van Bert van Marwijk. Oranje kwam op dat toernooi tot de finale, waarin Spanje na verlenging te sterk bleek.

Mogelijk ontstaat er bij Oranje een samenwerking tussen de tweelingbroers. "Bondscoach zijn is een leuke job en het Nederlands elftal is het hoogste haalbare", zei Ronald de Boer vorige week op radiozender 100% NL.

"Daarnaast heb ik het gevoel dat Frank daar nu veel meer voor openstaat dan een jaar geleden. En wie weet neemt hij mij mee."

Koeman

De contracten van Advocaat en zijn assistenten Ruud Gullit en Fred Grim bij de KNVB lopen eind deze maand af. Omdat pas eind maart de eerstvolgende interlands worden gespeeld, heeft het nieuwe KNVB-bestuur onder leiding van Eric Gudde ruim de tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe bondscoach.

De vorige maand bij Everton ontslagen Ronald Koeman geldt als voornaamste kandidaat. Mogelijk wil de KNVB eerst een nieuwe technisch directeur aanstellen voordat de zoektocht naar een nieuwe bondscoach begint. Die functie is eveneens vacant na het vertrek van Hans van Breukelen.

Oranje speelt op 23 maart vriendschappelijk tegen Engeland, vier dagen later staat een oefenduel in en met Spanje op het programma.