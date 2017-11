'Britse miljardair biedt 300 miljoen pond op Newcastle United'

De huidige eigenaar Mike Ashley zette de formatie uit Noord-Engeland vorige maand in de etalage, omdat hij niet langer op kan tegen rijke clubs als Manchester City, Manchester United en Chelsea.

Volgens verschillende Britse media, waaronder de BBC, heeft financieel adviesbureau PCP Capital Partners, dat onder leiding staat van de 44-jarige miljardair Amanda Staveley, een formeel bod van zo'n 300 miljoen pond op de club uitgebracht. Newcastle United meldt zelf nog niets over een aanbieding.

Ashley had aangegeven een bod van zo'n 400 miljoen pond in gedachten te hebben, maar dat bleek al gauw te hoog gegrepen. De vraagprijs is sindsdien aanzienlijk gezakt.

Degradatie

Ashley nam de ploeg in 2007 over voor ruim 134 miljoen pond (zo'n 150 miljoen euro). Sindsdien degradeerde de ploeg tweemaal naar het tweede niveau. De 'Magpies' keerden na afgelopen seizoen terug op het hoogste niveau.

De beoogde nieuwe eigenaar Staveley is geen vreemde in de financiële voetbalwereld. Ze was als adviseur betrokken bij de overname van Manchester City door sjeik Mansour bin-Zayed. Ze werd enkele weken geleden al gespot op de tribune op St. James' Park.

Newcastle United staat momenteel op de elfde plaats in de Premier League. Er staan inmiddels geen Nederlandse spelers meer onder contract bij de ploeg van coach Rafael Benitez.

