Jong AZ bezorgt Jong Ajax tweede nederlaag op rij, zege Jong PSV

Jong Ajax, met Mitchell Dijks in de basis, gaf in Alkmaar een 0-2 voorsprong uit handen. De Amsterdammers gingen in de vorige speelronde met liefst 0-5 onderuit tegen De Graafschap.

De equipe van coach Michael Reiziger nam via Noussair Mazraoui en Mateo Cassierra de leiding. Jeremy Helmer bracht de thuisploeg vlak na de 0-2 terug in de wedstrijd, waarna Tijjani Reijnders voor de gelijkmaker zorgde. Mats Seuntjens en Levi Garcia bezorgden de thuisploeg in de slotfase de zege.

Jong PSV had de overwinning al voor rust binnen. Sam Lammers opende na 25 minuten de score, waarna Albert Gudmundsson er een kwartier later 2-0 van maakte.

Door het verlies heeft nummer twee Jong Ajax vier punten achterstand op koploper NEC. Jong AZ staat nu dertiende. Jong PSV is achtste, terwijl Jong FC Utrecht in de stand alleen FC Volendam onder zich houdt.

