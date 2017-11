Pröpper helpt Brighton met assist aan gelijkspel, verlies El Ghazi

De gasten uit Stoke-on-Trent, met Erik Pieters in de basis en Bruno Martins Indi en Ibrahim Afellay op de bank, kwamen halverwege de eerste helft op voorsprong door een treffer van Eric Maxim Choupo-Moting.

Pröpper hielp zijn ploeg vlak voor rust aan de gelijkmaker. De van PSV overgenomen middenvelder bediende Pascal Gross, die voor 1-1 zorgde. Via Kurt Zouma ging Stoke alsnog met een voorsprong de rust in. Na een uur spelen maakte José Izquierdo wederom gelijk voor Brighton.

Stoke-coach Mark Hughes bracht in de slotfase nog Peter Crouch, waarmee de lange spits voor een record zorgde. Het was zijn 143e invalbeurt in de Premier League.

Beide ploegen blijven door het gelijkspel in de middenmoot, al staat Brighton daarin een stuk hoger. De ploeg is negende met zestien punten. Stoke staat met drie punten minder vijftiende.

Lille

De nederlaag van Lille tegen Amiens was al de zevende in dertien duels. Alleen FC Metz presteert dit seizoen minder. Die ploeg heeft acht punten minder dan Lille en is hekkensluiter. Amiens is middenmoter.

Harrison Manzala was de gevierde man aan de zijde van Amiens. De aanvallende middenvelder zorgde voor de eerste twee treffers. In de slotfase bepaalde Pape Moussa Konaté de eindstand op 3-0.

El Ghazi, in het vorige duel met Saint-Etienne nog goed voor twee assists, had een basisplaats gekregen van coach Marcelo Bielsa. De oud-Ajacied maakte de negentig minuten vol.

