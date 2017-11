Bekritiseerde Bosz voelt nog altijd steun van clubleiding Dortmund

Door de magere resultaten is de uitstekende start van Bosz bij zijn nieuwe club volledig tenietgedaan. 'BVB' stond eind september nog bovenaan in de Bundesliga, maar heeft nu een achterstand van negen punten op Bayern München.

De druk op de van Ajax overgekomen coach wordt dan ook steeds meer gevoerd, ook omdat Dortmund het in de Champions League evenmin laat zien. Dinsdag wacht tegen Tottenham Hotspur het voorlaatste groepsduel, een wedstrijd die gewonnen moet worden om nog enige kans op overwintering te maken. Dortmund pakte pas twee punten.

"Ik snap dat er onrust is", zei Bosz maandag op de persconferentie in aanloop naar dat duel. "Dat gebeurt bij een grote club als Dortmund als er vijf duels op rij niet worden gewonnen. Maar ik voel nog altijd de steun van de mensen met wie ik werk, zowel de trainers als de mensen daarboven. Ik heb hun support."

Aubameyang

Los van alle sportieve tegenslagen, is Bosz ook al in aanvaring gekomen met sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang. De spits uit Gabon werd een duel geschorst, onder meer omdat hij voor de zoveelste keer te laat op de training was gekomen.

De lucht tussen Bosz en de topscorer is inmiddels geklaard, vertelde de coach. "We hebben met elkaar gesproken en voor mij is het nu voorbij. Hij speelt morgen dan ook, want de schorsing was maar voor één wedstrijd. Hij heeft ook weer meegetraind."

Bosz kan de goals van de Gabonees goed gebruiken om tenminste derde te worden in groep H, waarin behalve de Spurs ook Real Madrid en APOEL Nicosia zitten. "We willen ons laatste thuisduel hoe dan ook winnen. Ook om deze negatieve serie te beëindigen. Dat is goed voor ons zelfvertrouwen."

Het duel tussen Dortmund en het al geplaatste Tottenham Hotspur begint dinsdag om 20.45 uur.

