Feyenoord moet tegen Manchester City vrezen voor negatieve primeur

Als Feyenoord verliest, is het de eerste Nederlandse club ooit die een Champions League-seizoen begint met vijf nederlagen. Het negatieve record van vier nederlagen wordt nu gedeeld met het Willem II van het seizoen 1999/2000.

De Tilburgers verloren destijds van Spartak Moskou (1-3), Girondins Bordeaux (3-2) en twee keer van Sparta Praag (4-0 en 3-4), waarna in de vijfde wedstrijd gelijk werd gespeeld tegen Spartak (1-1). Feyenoord ging dit seizoen onderuit tegen City (0-4), Napoli (3-1) en twee keer tegen Shakhtar Donetsk (1-2 en 3-1).

Overigens verloor de Rotterdamse club ook de laatste drie wedstrijden van de vorige Champions League-campagne (2002/2003). De reeks van zeven nederlagen, verdeeld over meerdere seizoenen, is al een negatief Nederlands record.

Internationaal zijn er vijf clubs met een langere reeks nederlagen dan de zeven van Feyenoord. Het record is in handen van Anderlecht met twaalf keer verlies op rij van 2003 tot 2005. Dinamo Zagreb (elf, 2015-heden), Olympique Marseille (negen, 2012-heden), Rapid Wien (negen, 1996-heden) en Spartak Moskou (acht, 2001 tot 2006) deden het iets minder slecht dan de Belgen.

Everton

Feyenoord kan ook weinig moed putten uit uit eerdere resultaten in uitwedstrijden tegen Engelse clubs. Van de twaalf duels op Engelse bodem werden er maar twee gewonnen. In 1979 werd Everton in de UEFA Cup met 0-1 verslagen en in 2002 won Feyenoord met dezelfde cijfers in de Champions League van Newcastle United.

De wedstrijd tussen Feyenoord en City begint dinsdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Slowaakse scheidsrechter Ivan Kruzliak.

