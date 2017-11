City-trainer Guardiola gaat spelers rust geven tegen Feyenoord

"Er zal een aantal andere spelers meedoen morgen tegen Feyenoord", zei Guardiola maandag op zijn vooruitblikkende persconferentie. "Tegen Napoli speelden we ook al met Danilo en Ilkay Gündogan. Maar met zulke namen vind ik niet dat je kunt spreken van een B-ploeg."

Guardiola kan het zich permitteren om spelers rust te geven tegen Feyenoord, omdat er voor de koploper van de Premier League dinsdagavond bijna niets op het spel staat. City is met twaalf punten uit vier wedstrijden al zeker van overwintering in de Champions League.

Voor de Engelsen is het alleen nog van belang om groepswinnaar te worden. "Hopelijk lukt dat, want dan spelen we de return in de achtste finales thuis", zei Guardiola.

Foden

Behalve diverse miljoenenaankopen zonder vaste basisplaats mogen ook jongelingen als Phil Foden (17) en Brahim Diaz (18) hopen op speeltijd tegen Feyenoord. De Engelse middenvelder en de meer aanvallend ingestelde Spanjaard wachten nog op hun debuut.

"Foden is klaar voor de wedstrijd en hetzelfde geldt voor Diaz. Ze maken een goede indruk op de training en hebben genoeg kwaliteit. Nu is het zaak te wennen aan het hoge tempo", vertelde Guardiola, zonder verder iets over zijn opstelling te willen prijsgeven.

Het is wel zeker dat John Stones, die in de heenwedstrijd in De Kuip (0-4) twee keer scoorde, er niet bij zal zijn. De Engelse verdediger raakte zaterdag tegen Leicester City geblesseerd aan zijn hamstring en kan vier tot zes weken niet in actie komen.

Larsson

De wedstrijd tussen Feyenoord en City begint dinsdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Slowaakse scheidsrechter Ivan Kruzliak. Als Feyenoord verliest, is het de eerste Nederlandse club ooit die met vijf nederlagen aan een Champions League-seizoen begint.

Guardiola nam het op voor Feyenoord. "Ik heb een paar wedstrijden van Feyenoord gezien. Ze spelen niet zo slecht als iedereen zegt. Natuurlijk gaan ze proberen te winnen van ons. Ik ben nog nooit een voetballer tegengekomen die dat niet wil.''

De Rotterdammers missen in Manchester de geschorste captain Karim El Ahmadi. Sam Larsson reisde maandagmiddag wel met de selectie mee naar Engeland. De Zweed werd zaterdag tegen VVV-Venlo (1-1) gewisseld omdat hij last had van zijn kuit. Maandagochtend trainde hij zonder problemen mee.

