Ook voorzitter Italiaanse voetbalbond vertrekt na mislopen WK

De 74-jarige Tavecchio was in maart van dit jaar nog herkozen voor een tweede termijn als voorzitter van de FIGC, maar betaalt nu de tol voor het feit dat Italië zich vorige week voor het eerst sinds 1958 niet wist te plaatsen voor het WK.

Zweden was over twee duels te sterk voor de viervoudig wereldkampioen. Bondscoach Ventura werd woensdagavond al ontslagen door de Italiaanse bond.

Tavecchio was sinds augustus 2014 de baas van de FIGC. Hij bood maandag zijn ontslag aan bij een bestuursvergadering op het hoofdkantoor van de bond in Rome. "Ik heb gemerkt dat er jullie houding ten opzichte van mij veranderd is", zei hij tegen de aanwezige leden van de federale raad.

Debacle

Tavecchio probeerde in de afgelopen week zijn positie nog te redden, onder meer door Ventura de schuld in de schoenen te schuiven voor de mislukte play-off tegen Zweden.

"Het was een debacle", zei hij zondag tegen het Italiaanse Mediaset. "De coach heeft niet de juiste keuzes gemaakt. Tegen Zweden van bijna twee meter bleven we maar hoge ballen proberen. En waarom stelde Ventura Lorenzo Insigne niet op? Ik heb er vier dagen niet van kunnen slapen."

De druk op Tavecchio was uiteindelijk toch te groot, bleek maandag. De bondsvoorzitter zei met boze stem dat zijn vertrek niets te maken heeft met de teleurstellende prestaties van de 'Azzurri' op het veld.

"Ik ben niet opgestapt om sportieve redenen, maar om politieke. Ik had geen steun meer binnen de bond. Ik heb de andere bestuursleden gevraagd ook op te stappen, maar niemand reageerde. Ze lieten mij alleen.''

De voetbalbaas zei verder dat hij het slachtoffer was van een hetze in de media. "Ik moest aan het kruis'', meende Tavecchio, die de afgelopen jaren een aantal keer in opspraak kwam vanwege racistische opmerkingen.