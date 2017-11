Feyenoord met Tapia en Larsson naar Manchester City

De 22-jarige Tapia ontbrak zaterdag in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (1-1). Hij kreeg rust van trainer Giovanni van Bronckhorst omdat hij toen pas net terug was van een wereldreis, die had geresulteerd in kwalificatie voor het WK met Peru.

De verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, was maandagochtend weer van de partij op de afsluitende training in De Kuip. Ook Larsson trainde mee. De Zweedse aanvaller moest tegen VVV twintig minuten voor tijd van het veld, omdat hij last had van zijn kuit. Hij lijkt hersteld.

Dat geldt ook voor Bart Nieuwkoop. De rechtsback werd tegen VVV uit voorzorg gewisseld omdat hij weer wat last kreeg van zijn hamstring.

Tegenover de inzetbaarheid van Tapia, Larsson en Nieuwkoop staat dat Karim El Ahmadi niet in actie kan komen tegen City. De captain kreeg drie weken geleden tegen Shakhtar Donetsk (3-1 verlies) zijn derde gele kaart in de groepsfase en is geschorst.

Van Bronckhorst mist in in het Etihad Stadium bovendien de al langer geblesseerde verdedigers Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden.

Persconferentie

Feyenoord vliegt maandagmiddag naar Manchester, waar Van Bronckhorst 's avonds een persconferentie zal houden. De wedstrijd tussen Feyenoord en City begint dinsdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Slowaakse scheidsrechter Ivan Kruzliak.

Als Feyenoord verliest, is het de eerste Nederlandse club ooit die met vijf nederlagen aan Champions League-seizoen begint. City heeft twaalf punten uit vier duels en is al zeker van overwintering in het miljoenenbal.

Trainer Josep Guardiola mist de geblesseerde verdedigers Benjamin Mendy en John Stones, die bij de eerste ontmoeting in De Kuip (0-4) twee keer scoorde. Nicolas Otamendi keert terug van een schorsing.

De wedstrijd tussen Manchester City en Feyenoord is dinsdag live te zien op NU.nl. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Na afloop zijn er ook video's van de andere wedstrijden te zien.

Live op de hoogte blijven van de Champions League? Download de NUsport-app