Van den Brom roemt jong AZ-middenveld na moeizame zege op Roda JC

"We hebben goed verdedigd en het middenveld was goed", zei Van den Brom zondag op de website van AZ. In Kerkrade vormden de jongelingen Fredrik Midtsjö (23), Guus Til (19) en Teun Koopmeiners (19) het Alkmaarse middenveld.

"Je ziet dat er stabiliteit in komt. Die jongens raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Ze weten steeds beter wat ze moeten doen als de ander iets doet. Dat is geweldig om te zien", vond de 51-jarige coach.

Het trio speelt pas kort in de hoofdmacht van AZ. Midtsjö kwam afgelopen zomer over van het Noorse Rosenborg BK. Til maakte als product van de jeugdopleiding pas vorig seizoen zijn debuut in het eerste elftal en Koopmeiners - eveneens eigen kweek - speelde pas in oktober zijn eerste duel op het hoogste niveau.

Seuntjens

Over de voorhoede was Van den Brom zondag minder te spreken. AZ miste in Kerkrade de geschorste clubtopscorer Wout Weghorst.

"Het is een gelukkige zege, als ik eerlijk moet zijn. Ik vind niet dat we heel goed hebben gespeeld, maar ook niet dat we heel slecht speelden. We waren vooral slordig in de laatste fase van de aanval."

"Voorin waren simpele ballen soms slordig en we maakten verkeerde keuzes. Daardoor hebben we het onszelf veel te lang moeilijk gemaakt. Ik ben wel blij voor Mats (Seuntjens, red.) die eindelijk zijn eerste goal heeft gemaakt voor ons."

De 25-jarige aanvaller tekende als invaller vijf minuten voor tijd voor de winnende treffer tegen hekkensluiter Roda JC. Het was pas zijn eerste treffer in 25 optredens voor AZ.

"Als je hem op de training bezig ziet, dan denk je: hoe is het mogelijk dat hij in al die minuten voor ons nog geen goal gemaakt heeft?", vertelde Van den Brom. "Ik ben blij dat hij nu die drempel over is. In zijn positie moet hij minimaal tussen de vijf en tien goals maken, als hij veel aan spelen toekomt."

Friday

Fred Friday, die de geschorste Weghorst moest vervangen, kwam nauwelijks in het stuk voor. "Je moet een spits wel in stelling brengen, daar waren we slordig in vandaag. Fred heeft binnen zijn mogelijkheden prima gespeeld, maar je moet hem wel goed bedienen", aldus Van den Brom.

De trainer hoopt dat zijn team de sterke lijn vast kan houden in de rest van het seizoen. "We zijn met iets bezig dat tot iets moois kan leiden. Dan is een zege als dit een mooie bevestiging."

AZ speelt vrijdag in de dertiende speelronde thuis tegen FC Twente.

