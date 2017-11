Vitesse-verdediger Dabo schuldbewust na kolderieke eigen goal

Dabo schoot de bal vanaf een meter of dertig met een flinke boog over zijn eigen doelman Jeroen Houwen heen. Het betekende na een uur spelen de 1-1 in de wedstrijd in het Noordlease Stadion.

"Ik heb het wel eens vaker gezien, maar je hoopt natuurlijk dat het jou nooit zal overkomen. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid, de keeper treft geen blaam'', zei de back tegen FOX Sports over zijn kolderieke eigen goal.

"Ik heb de ploeg mijn excuses aangeboden, want FC Groningen kwam na die fout van mij terug in de wedstrijd. Maar ik weet ook dat dit hoort bij voetbal. Ik moet dit snel uit mijn hoofd zetten, want donderdag komt er een moeilijke wedstrijd in de Europa League tegen Lazio en dan wil ik er weer staan."

Debuut

Voor Houwen was de eigen treffer van Dabo zijn eerste tegendoelpunt in de Eredivisie. De 21-jarige doelman maakte zijn debuut in het eerste elftal van Vitesse omdat eerste keeper Remko Pasveer geblesseerd was.

"Ik zag de bal aankomen en dacht: die komt nog wel naar beneden", keek Houwen tegen Omroep Gelderland terug op het moment van de wedstrijd. "Maar de bal bleef omhoog gaan. Als ik hem in mijn handen pak of over tik, is het hands. Ik had hem misschien weg moeten koppen, maar het was al te laat."

"Het was heel zuur, want het tweede doelpunt van Groningen ging via Lassana Faye (de linksback van Vitesse, red.) de goal in. In mijn ogen kan ik er niet zoveel aan doen."

Vitesse staat na de nederlaag op de zesde plaats in de Eredivisie met negentien punten. FC Groningen klom naar plek dertien met twaalf punten.

