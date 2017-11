PEC-doelman Boer zelfkritisch en 'doodziek' na late treffer PSV

De ervaren doelman (37) kreeg een kopbal van PSV'er Luuk de Jong niet onder controle, waarna de mee naar voren gekomen Nicolas Isimat-Mirin de bezoekers aan de overwinning hielp.

"Ik ben er doodziek van. We hebben zelf twee keer in de laatste minuut gewonnen en nu krijgen we hem tegen. Dat is vervelend", baalde Boer voor de camera van de NOS.

De voormalig reservekeeper van Ajax was kritisch op zichzelf. "Er gingen veel factoren aan vooraf, maar misschien had ik de bal verder weg moeten slaan naar de zijkant. Het was een reactie op dat moment en ik hoopte dat ik daar wat meer geluk bij zou hebben."

Door de treffer van Isimat-Mirin boekte koploper PSV al de achtste zege op rij in de Eredivisie. PEC blijft het ondanks het verlies op eigen veld goed doen met een vierde plek.

37 keer

Het verbaasde Boer niet dat PSV er in de 93e minuut alsnog in slaagde om te scoren. "Tegen PSV moet je altijd uitkijken. Ze hadden dit seizoen al 37 keer gescoord en kunnen dus uit het niets gevaarlijk worden", aldus de Emmeloorder.

"Daar was ik op bedacht. Eén onoplettendheid en de bal lag erin, terwijl we zelf 1-0 en 2-0 hadden moeten maken. In de tweede helft hebben we PSV onze wil opgelegd. Dan is het ontzettend zuur dat we 'm alsnog tegen kregen. Ik vind het een gestolen overwinning."

PEC-trainer John van 't Schip baalde net als Boer stevig van de nederlaag. "Voor rust waren we al de bovenliggende partij. Na rust trokken we die lijn door en we gaven ook bijna niets weg. We hebben onszelf niet beloond", aldus de coach.

Aanvoerder Bram van Polen: "We voetballen het hele seizoen al goed. We gooiden vandaag een hoop energie in het creëren van kansen. Ongelooflijk dat we deze wedstrijd nog verliezen ook."

De Zwollenaren krijgen zaterdag kans op revanche in het uitduel met sc Heerenveen. De Friezen, die dit weekend met 0-4 bij FC Twente wonnen, hebben vier punten minder dan PEC en staan daarmee op de achtste plaats in de Eredivisie.

