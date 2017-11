Cocu waarschuwt 'pover' PSV na gelukkige zege in Zwolle

PSV was in het MAC³PARK stadion grote delen van de wedstrijd de onderliggende partij, maar in de slotseconden zorgde verdediger Nicolas Isimat-Mirin alsnog voor de drie punten.

"We komen goed weg. Dit was één van onze minste wedstrijden. Voetballend was het vandaag niet best. Het was heel pover", concludeerde Cocu na de wedstrijd in Zwolle. "We waren in de tweede helft niet meer in staat om onder de druk uit te komen. Qua strijd en passie was ik wel tevreden.''

De 47-jarige coach wilde weinig weten van het geluk van de kampioen en baalde van de manier waarop PSV zich vaak liet aftroeven door PEC.

"Het zal veel beter moeten willen we resultaten blijven halen. Kort voor rust werd het qua discipline en druk zetten minder en die lijn trok zich na rust door. We kwamen vaak te laat en Zwolle kende na rust een hele gevaarlijke fase. We scoorden met enig fortuin."

Isimat

Matchwinner Isimat-Mirin mocht van Cocu eigenlijk niet mee naar voren, bekende de trainer. "Ik probeerde hem terug te roepen, maar ik ben blij dat hij hem er uiteindelijk inschoot. Nota bene een verdediger."

Ook doelman Jeroen Zoet was het er eigenlijk niet mee eens dat Isimat-Mirin mee naar voren ging in een poging de overwinning te forceren. "Hij moest eigenlijk achterin blijven. We hadden het moeilijk en soms moet je dan genoegen nemen met een punt. Toch bleven we erin geloven. Dat we weer winnen, is een tik voor de concurrentie."

Isimat-Mirin maakte eerder in Frankrijk al eens het winnende doelpunt in de blessuretijd van een wedstrijd, vertelde hij na afloop. "Ik ben blij voor het team en voor de fans'', aldus de matchwinner. "We moeten nog niet praten over het kampioenschap. Elke wedstrijd moeten we het weer laten zien. We hebben er weer drie punten bij, dat is het belangrijkste.''

Door de zege in Zwolle hield PSV een voorsprong van acht punten op nummer twee Ajax, dat zaterdag al met liefst 0-8 won bij NAC Breda.

In de volgende speelronde gaat PSV op bezoek bij middenmoter Excelsior. Een week later speelt de 23-voudig landskampioen thuis tegen Sparta Rotterdam, waarna in de vijftiende speelronde de topper tegen Ajax wacht.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie