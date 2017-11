Juventus raakt verder achterop bij Napoli, Schalke naar tweede plaats

Juventus, dat dit seizoen nog geen uitwedstrijd had verloren, kwam vroeg in de tweede helft op achterstand door een goal van Duvan Zapata. Tussen de zeventigste en tachtigste minuut leken Lucas Torreira en Gian Marco Ferrari het duel definitief in het voordeel van de thuisclub te beslissen (3-0).

In blessuretijd brachten Gonzalo Higuain (strafschop) en Paulo Dybala de spanning nog even terug, maar een puntje bleek er voor de bezoekers niet meer in te zitten. Voor Juventus is het de tweede nederlaag van het seizoen, nadat vorige maand Lazio met een 1-2 zege vertrok uit Turijn.

Koploper Napoli won zaterdag met 2-1 van AC Milan en heeft na dertien speelronden een voorsprong van vier punten op Juventus. AS Roma en Internazionale hebben vijf punten minder dan Napoli, maar nog wel een wedstrijd tegoed.

Trainer Massimiliano Allegri van Juventus had doelman Gianluigi Buffon en verdediger Andrea Barzagli naast zich op de bank gezet. Het tweetal kreeg rust na de uitschakeling met de Italiaanse ploeg voor het WK. Zweden bleek in de play-offs te sterk.

Ook topschutter Dybala begon op de bank. De Argentijn mocht na ruim een uur alsnog het veld in en tekende in blessuretijd voor de aansluitingstreffer.

Valencia

In Spanje vestigde Valencia een nieuw clubrecord door voor de achtste keer op rij te winnen. De nummer twee van de Primera Division won uit bij Espanyol met 0-2.

Valencia staat vier punten achter op koploper Barcelona, dat zaterdag met 0-3 won bij Leganes. Atletico en Real Madrid, die in de derby bleven steken op 0-0, hebben al een achterstand van tien punten op de Catalanen.

Valencia is nog altijd ongeslagen in de competitie. De ploeg van coach Marcelino Garcia kwam tegen Espanyol in de 67e minuut op voorsprong toen de Franse middenvelder Geoffrey Kondogbia de bal vanaf twintig meter hard langs doelman Pau Lopez schoot.

De thuisploeg uit Barcelona kon, ondanks enkele schoten op doel, niet gelijk komen. Santi Mina stelde met de 0-2 in de slotfase de negende zege van het seizoen veilig.

Schalke

In Duitsland klom Schalke 04 naar de tweede plaats in de Bundesliga. De ploeg van trainer Domenico Tedesco deed dat met een 2-0 overwinning op Hamburger SV.

De ploeg uit Gelsenkirchen stond bij de start van de twaalfde speelronde nog op de zesde plaats, maar profiteerde dankbaar van puntenverlies van RB Leipzig, TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt en Borussia Dortmund.

Franco Di Santo opende na een kwartier de score in Gelsenkirchen uit een strafschop. Guido Burgstaller besliste de wedstrijd een kwartier voor tijd met de 2-0. Rick van Drongelen bleef de hele wedstrijd op de bank bij HSV, dat met tien punten uit twaalf duels net boven de degradatiezone staat.

Schalke is nu de naaste belager van Bayern München. De ploeg van Arjen Robben won zaterdag eenvoudig met 3-0 van FC Augsburg en heeft een voorsprong van zes punten.

Sneijder

In Frankrijk pakte Wesley Sneijder met OGC Nice een punt tegen Caen. Met de Nederlander in de basis eindigde de uitwedstrijd in 1-1.

Nice kwam via Pierre Lees-Melou vijf minuten voor rust op voorsprong. De bezoekers ontsnapten aan de gelijkmaker toen Ivan Santini in de tweede helft een penalty miste, maar in blessuretijd bracht Ronny Rodelin Caen toch nog langszij. Sneijder maakte pas voor de derde keer dit seizoen de negentig minuten vol.

Nice staat in de Ligue 1 op een teleurstellende zestiende plaats, Caen is de nummer zes. Koploper Paris Saint-Germain won zaterdag met 4-1 van FC Nantes. Olympique Lyon treedt zondagavond thuis aan tegen Montpellier.

