Juventus raakt achterop, puntenverlies Memphis en Tete met Lyon

Juventus, dat dit seizoen nog geen uitwedstrijd had verloren, kwam vroeg in de tweede helft op achterstand door een goal van Duvan Zapata. Tussen de zeventigste en tachtigste minuut leken Lucas Torreira en Gian Marco Ferrari het duel definitief in het voordeel van de thuisclub te beslissen (3-0).

In blessuretijd brachten Gonzalo Higuain (strafschop) en Paulo Dybala de spanning nog even terug, maar een puntje bleek er voor de bezoekers niet meer in te zitten. Voor Juventus is het de tweede nederlaag van het seizoen, nadat vorige maand Lazio met een 1-2 zege vertrok uit Turijn.

Trainer Massimiliano Allegri van Juventus had doelman Gianluigi Buffon en verdediger Andrea Barzagli naast zich op de bank gezet. Het tweetal kreeg rust na de uitschakeling met de Italiaanse ploeg voor het WK. Zweden bleek in de play-offs te sterk. Ook topschutter Dybala begon op de bank, maar viel in de tweede helft in.

Internazionale

Internazionle profiteerde van de nederlaag van Juventus en klom dankzij een 2-0 zege op Atalanta Bergamo naar de tweede plaats. De Argentijn Mauro Icardi was in het eerste kwartier na rust verantwoordelijk voor beide treffers.

Het nog ongeslagen Inter heeft twee punten minder dan koploper Napoli, dat zaterdag met 2-1 won van AC Milan. Juventus ziet de achterstand op de club uit Napels, een van de tegenstanders van Feyenoord in de groepsfase van de Champions League, oplopen tot vier punten.

Bij Atalanta, dat op de elfde plaats staat in de Serie A, speelden Hans Hateboer en Marten de Roon de hele wedstrijd mee. De Duitser Robin Gosens, die afgelopen zomer overkwam van Heracles Almelo, bleef op de bank.

Lyon

In Frankrijk liet Olympique Lyon de kans liggen om op één punt te komen van nummer twee AS Monaco. Met Memphis en Tete in de basis bleef de ploeg na zes opeenvolgende zeges zondag tegen Montpellier steken op 0-0.

Oud-Ajacied Bertrand Traoré viel na een uur in bij Lyon, maar ook de aanvaller uit Burkina Faso kon het verschil niet maken. Tete kreeg halverwege de eerste helft geel.

Lyon staat derde in de Ligue 1 met 26 punten uit dertien duels. Koploper Paris Saint-Germain won zaterdag met 4-1 van FC Nantes en heeft al 35 punten. Titelverdediger AS Monaco staat tweede met 29 punten.

Wesley Sneijder pakte met OGC Nice een punt tegen Caen. Met de Nederlander in de basis eindigde de uitwedstrijd in 1-1. Nice staat in de Ligue 1 op een teleurstellende zestiende plaats, Caen is de nummer zes.

Valencia

In Spanje vestigde Valencia een nieuw clubrecord door voor de achtste keer op rij te winnen. De nummer twee van de Primera Division won uit bij Espanyol met 0-2.

Valencia staat vier punten achter op koploper Barcelona, dat zaterdag met 0-3 won bij Leganes. Atletico en Real Madrid, die zaterdag in de derby bleven steken op 0-0, hebben al een achterstand van tien punten op de Catalanen.

Valencia is nog altijd ongeslagen in de competitie. De ploeg van coach Marcelino Garcia kwam tegen Espanyol in de 67e minuut op voorsprong toen de Franse middenvelder Geoffrey Kondogbia de bal vanaf twintig meter hard langs doelman Pau Lopez schoot.

De thuisploeg uit Barcelona kon, ondanks enkele schoten op doel, niet op gelijke hoogte komen. Santi Mina stelde met de 0-2 in de slotfase de negende zege van het seizoen veilig. Volgende week zondag is de Spaanse topper tussen Valencia en Barcelona.

Moyes

In Engeland verloor David Moyes zijn eerste wedstrijd als trainer van West Ham United. De ploeg uit Londen ging met 2-0 onderuit bij Watford.

Will Hughes zette de thuisploeg in de elfde minuut op voorsprong. De Braziliaanse aanvaller Richarlison, die in de zomer ook werd begeerd door Ajax, maakte er met zijn vijfde treffer in de Premier League 2-0 van.

Moyes werd tijdens de interlandperiode bij West Ham aangesteld als opvolger van de ontslagen manager Slaven Bilic. De 54-jarige Schot degradeerde vorig seizoen met Sunderland uit de Premier League. Moyes had eerder Everton en Manchester United onder zijn hoede.

Bij Watford maakte Marvin Zeegelaar als basiskracht zijn debuut in de Engelse topcompetitie. De Amsterdamse linksback verhuisde afgelopen zomer van Sporting Lissabon naar Watford. Daryl Janmaat behoorde niet tot de selectie van Watford.

Schalke

In Duitsland klom Schalke 04 naar de tweede plaats in de Bundesliga. De ploeg van trainer Domenico Tedesco deed dat door een 2-0 overwinning op Hamburger SV.

De ploeg uit Gelsenkirchen stond bij de start van de twaalfde speelronde nog op de zesde plaats, maar profiteerde dankbaar van puntenverlies van RB Leipzig, TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt en Borussia Dortmund.

Franco Di Santo opende na een kwartier de score in Gelsenkirchen uit een strafschop. Guido Burgstaller besliste de wedstrijd een kwartier voor tijd met de 2-0. Rick van Drongelen bleef de hele wedstrijd op de bank bij HSV, dat met tien punten uit twaalf duels net boven de degradatiezone staat.

Schalke is nu de naaste belager van Bayern München. De ploeg van Arjen Robben won zaterdag eenvoudig met 3-0 van FC Augsburg en heeft een voorsprong van zes punten.

Fenerbahçe

In Turkije boekte Vincent Janssen met Fenerbahçe een klinkende 4-1 zege op Sivasspor. Dat was vooral te danken aan Roberto Soldado, die als invaller een zuivere hattrick maakte.

De Spanjaard kwam in de 61e minuut in het veld en maakte meteen de 2-1 uit een omhaal. In minder dan twintig minuten wist hij vervolgens nog twee keer te scoren.

In de eerste helft had Nabil Dirar de thuisploeg op voorsprong gezet. Thievy Bifouma bracht Sivasspor vlak na rust langszij, maar moest een kwartier later van het veld met twee keer geel. Janssen werd elf minuten voor tijd gewisseld.

Fenerbahçe kwam door de zege op twintig punten. Dat zijn er zes minder dan Galatasaray en Basaksehir. Fenerbahçe staat op de vijfde plaats in de Turkse hoogste divisie.

Vormer

In België boekte Ruud Vormer met Club Brugge de twaalfde overwinning van het seizoen. De Nederlandse middenvelder zette zijn ploeg tegen Waasland-Beveren op het goede spoor door vijf minuten voor rust met een fraaie volley de score te openen. Dion Cools en Hans Vanaken zorgden voor de 3-0 eindstand.

Net als Vormer stond ook Stefano Denswil in de basis. Jordy Clasie mocht een kwartier voor tijd invallen.

Club Brugge gaat na vijftien speeldagen stevig aan kop in België. Nummer twee Charleroi volgt op zes punten, Anderlecht kijkt al tegen een achterstand van negen punten aan.

