Koploper PSV ontsnapt in topper tegen PEC met winst in slotseconden

PEC was grote delen van de wedstrijd de betere ploeg en kreeg ook de meeste kansen, maar het was PSV-verdediger Nicolas Isimat-Mirin die vlak voor tijd voor de winnende treffer tekende.

Door de zege in Zwolle houdt PSV een voorsprong van acht punten op nummer twee Ajax, dat zaterdag al met liefst 0-8 won bij NAC Breda.

Het PEC van trainer John van 't Schip blijft het ondanks de nederlaag uitstekend doen in de Eredivisie. De bekerwinnaar van 2014 geeft drie punten toe op Ajax en staat daarmee nog altijd op een knappe vierde plek.

In de volgende speelronde gaat PSV op bezoek bij middenmoter Excelsior. PEC wacht een uitduel met sc Heerenveen.

Brutaal

PEC begon brutaal aan de topper in het MAC³PARK stadion en had in het eerste kwartier een overwicht, zonder echt iets te creëren. De eerste echte kans was na achttien minuten voor PSV, maar Luuk de Jong miste van dichtbij.

De bezoekers namen het initiatief over en dat leverde een tweede kans op voor Jorrit Hendrix. De middenvelder van PSV haalde schuin voor het doel uit, maar PEC-doelman Diederik Boer had een antwoord.

Trainer Phillip Cocu besloot diezelfde Hendrix nog in de eerste helft naar de kant te halen nadat hij met al geel op zak een domme overtreding maakte. Pablo Rosario was zijn vervanger.

Voor rust kregen beide ploegen nog een kans op de openingstreffer. PSV-captain Marco van Ginkel zag zijn schot in kansrijke positie geblokt worden en namens PEC kwam spits Erik Israelsson tot een kopbal die kracht miste.

Druk

In de tweede helft was het aanvankelijk vooral PEC dat dicht bij een goal was. Verdediger Philippe Sandler stichtte gevaar met een vrije trap en een kopbal en PSV wankelde.

De Eindhovenaren waren wel twee keer gevaarlijk via De Jong, maar het was de formatie van coach Van 't Schip die de lakens uitdeelde. PSV kwam goed weg bij kansen voor Israelsson, Youness Mokhtar en Kingsley Ehizibue.

Nadat de sterk spelende Mokhtar twintig minuten voor tijd wederom een grote mogelijkheid liet liggen door de bal volledig verkeerd te raken, ging de Zwolse storm wat liggen. Dat betekende niet dat PSV echt gevaarlijk werd.

Toch pakte de ploeg van Cocu in extremis de volle winst. PEC-keeper Boer verwerkte de bal niet goed en Isimat-Mirin was er als de kippen bij om de bal binnen te werken.

