Groningen verslaat Vitesse in duel met bizarre eigen goals, ook Utrecht wint

FC Groningen neemt door de eerste zege in bijna twee maanden tijd afstand van de degradatiezone. Vitesse is de nummer zes van de Eredivisie, op basis van een beter doelsaldo dan nummer zeven Feyenoord. Donderdag spelen de Arnhemmers in de Europa League uit tegen Lazio.

Mede door de dramatische resultaten was het Noordlease Stadion zondag slecht gevuld, maar de supporters die er waren kregen waar voor hun geld. Na matige pogingen van Thomas Bruns (Vitesse) en Tom van Weert (FC Groningen), tekende Kasper Larsen in de 32e minuut voor de eerste eigen goal.

De inzet van Bruns was voorlangs gegaan, ware het niet dat Larsen de bal wilde wegwerken. Zonder tegenstander in de buurt raakte de Deense verdediger van FC Groningen de bal totaal verkeerd waardoor die via de onderkant van de lat in het doel verdween (0-1).

Pasveer

Na rust ontbrandde het duel het duel pas echt. Nadat de Japanner Ritsu Doan de paal had geraakt, kwam FC Groningen door de tweede eigen goal van de wedstrijd alsnog op 1-1. Vitesse-verdediger Fankaty Dabo wilde vanaf de linkerkant terugspelen op doelman Jeroen Houwen, die de geblesseerde Remko Pasveer verving. De pass over een meter of dertig was te hoog en vloog over de jonge Houwen heen in het doel.

Drie minuten later - in de 62e minuut - kwam Vitesse weer op voorsprong. Larsen duwde Tim Matavz, die makkelijk naar de grond ging, en Jeroen Manschot wees naar de strafschopstip. De Sloveense spits ging zelf achter de bal staan en bleef koel (1-2). Weer drie minuten later was het alweer gelijk. Yoëll van Nieff legde terug op Oussama Idrissi en die rondde beheerst af.

In het laatste kwartier trok de ploeg van trainer Ernest Faber de wedstrijd naar zich toe. Eerst was het Mimoun Mahi, die vorige maand nog uit de selectie werd gezet, die 3-2 maakte, waarna Tom van Weert de wedstrijd besliste.

Daarna werd het nog even onvriendelijk. Manschot, die in totaal liefst tien keer geel trok, gaf Groningen-middenvelder Ludovit Reis zijn twee gele kaart. De 17-jarige Reis werd zo de jongste speler ooit in de Eredivisie die uit het veld is gestuurd.

FC Utrecht-Excelsior

FC Utrecht maakte door de 3-1 zege een einde aan een sterke serie van Excelsior. De Rotterdamse club had tien punten gepakt uit de voorgaande vier wedstrijden, maar werd in Stadion Galgenwaard afgetroefd door een feller FC Utrecht.

De Domstedelingen profiteerden van de misstappen van Vitesse en Feyenoord (1-1 zaterdag tegen VVV-Venlo) en stegen naar de vijfde plaats. Excelsior staat in de middenmoot.

Cyriel Dessers, de vervanger van de geschorste Zakaria Labyad, opende al in de achtste minuut de score namens FC Utrecht. Gyrano Kerk snoepte Jurgen Mattheij de bal af en stelde de Belg in staat om de bal langs de ver uit zijn doel gekomen keeper Ögmundur Kristinsson te schieten.

Reflex

Al snel kreeg Excelsior grote kansen op de gelijkmaker. Mike van Duinen stuitte op doelman David Jensen, die even later met een knappe reflex ook een van richting veranderd schot van Ali Messaoud keerde waardoor het halverwege nog steeds 1-0 stond.

Tien minuten na rust zorgde Yassin Ayoub voor de 2-0. De middenvelder krulde de bal met links van zo'n 25 meter in de kruising. Uit een hoekschop van Ayoub kopte Willem Janssen een paar minuten later de derde treffer binnen.

Vlak voor tijd deed invaller Zakaria El Azzouzi nog iets terug namens Excelsior, dat voor het eerst sinds 30 september een nederlaag incasseerde.

