AZ boekt late uitzege op Roda JC, ADO thuis ruim langs Heracles

AZ was in de eerste helft de bovenliggende partij tegen Roda JC, maar wist het veldoverwicht niet om te zetten in grote kansen. Guus Til mocht zich in de 24e minuut wel bijna als doelpuntenmaker laten bejubelen, ware het niet dat zijn schot vanaf de rand van het vijandelijke strafschopgebied uiteen spatte op de paal.

Aan de andere kant moest doelman Marco Bizot redding brengen op een poging van dichtbij van Simon Gustafson, die het eindstation was van een scherpe counter.

Na rust werd het er allemaal niet beter op aan de kant van AZ en moest de ploeg van trainer John van den Brom zelfs een paar keer in de achteruit. Dat had in de 65e minuut zomaar de 1-0 van Roda JC op kunnen leveren, maar weer was het Bizot die dat voorkwam door ook een antwoord te hebben op een inzet van Mario Engels.

Attent

AZ beet in het laatste kwartier eindelijk weer wat feller van zich af en dat zorgde prompt voor het winnende doelpunt van Mats Seuntjens in de 84e minuut.

De vlak daarvoor voor Joris van Overeem in het veld gekomen middenvelder reageerde uiterst attent toen Roda JC-doelman Hidde Jurjus een schot van Alireza Jahanbakhsh slecht verwerkte.

Door de benauwde overwinning gaat AZ PEC Zwolle, dat met 0-1 verloor van koploper PSV, voorbij op de ranglijst en komt het in punten (25) op gelijke hoogte met nummer twee Ajax. Voor Roda JC blijft de malaise aanhouden. De Kerkradenaars staan met slechts zeven punten troosteloos onderaan.

ADO-Heracles

ADO Den Haag nestelde zich door de 4-1 thuiszege op Heracles steviger in de middenmoot. Heracles begon nog wel sterk aan de wedstrijd en kwam dankzij Reuven Niemeijer al in de tiende minuut op voorsprong.

Na een vlotlopende aanval over vele schijven kwam de bal voor de voeten van de middenvelder terecht, waarna het voor hem een koud kunstje was om van dichtbij de 0-1 op het scorebord te zetten.

Lang kon Heracles Almelo niet genieten van die marge. ADO Den Haag bracht via Melvyn Lorenzen de stand in de 28e minuut alweer in evenwicht. De huurling van Werder Bremen profiteerde optimaal van een scrimmage voor het doel van Heracles-keeper Bram Castro en tekende zo voor zijn eerste doelpunt in de Eredivisie.

Rollertje

Na rust was het ADO Den Haag wat de klok sloeg in het Cars Jeans Stadion, maar de ploeg van trainer Alfons Groenendijk slaagde er pas in het laatste kwartier in om dat ook in de score uit te drukken.

Abdenasser El Khayati nam in de 75e minuut de bevrijdende 2-1 voor zijn rekening. De spelmaker raakte de bal niet goed, maar Castro stond op het verkeerde been waardoor het rollertje wel een goal werd. Invallers Björn Johnsen en Elson Hooi maakten vervolgens in respectievelijk de 84e en 89e minuut aan alle spanning een einde.

Door de overtuigende zege stijgt ADO Den Haag naar de negende plaats op de ranglijst met zeventien punten. Heracles bezit twee punten minder en is terug te vinden op de elfde stek.

