Dortmund-directeur schaart zich achter Bosz richting cruciale week

De 2-1 nederlaag van vrijdag bij VfB Stuttgart betekende dat Dortmund voor de zevende keer in de laatste acht officiële duels niet won, waardoor de kritiek op de 53-jarige Bosz in de Duitse media verder toenam.

"Peter Bosz werkt iedere dag met volle kracht eraan de ploeg weer op de rit te krijgen. Er is geen sprake van een discussie over de trainer", laat Zorc zondag weten aan Bild.

De bestuurder geeft wel toe dat het beter moet bij Dortmund, dat na twaalf speelrondes de vierde plaats in de Bundesliga bezet en in de Champions League een plek in de knock-outfase vrijwel zeker kan vergeten.

"Die negatieve trend kun je niet wegpraten", aldus Zorc. "We moeten ons afvragen waarom het team niet meer de vorm heeft die het wel liet zien in de eerste wedstrijden van het seizoen."

Cruciale week

Bosz, die afgelopen zomer overkwam van Ajax en het in de eerste weken in Duitsland nog uitstekend deed, liet vrijdag na het pijnlijke verlies in Dortmund weten best tevreden te zijn over het spel van zijn ploeg.

"Maar als je ziet hoe we die tegendoelpunten incasseerden, dat is bijna krankzinnig", oordeelde de trainer die in het verleden ook werkzaam was bij De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse en Maccabi Tel Aviv.

In de cruciale week die voor de deur staat neemt 'BVB' het dinsdag in de groepsfase van de Champions League thuis op tegen Tottenham Hotspur. Dortmund moet zelf winnen en hopen op puntenverlies van Real Madrid bij APOEL Nicosia om nog een theoretische kans te houden op de volgende ronde.

Het volgende competitieduel staat zaterdag op het programma, wanneer Schalke 04 voor de 'Kohlenpottderby' op bezoek komt in het Signal Iduna Park. De rivaal heeft net als Dortmund twintig punten en staat daarmee zesde.

