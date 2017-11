Ibrahimovic vergelijkt zichzelf met leeuw na rentree voor United

"Ik speel met mijn hoofd. Mijn knieën hoeven slechts te volgen en dus heb ik me daarover totaal geen zorgen gemaakt", aldus de 36-jarige Zweed, die zondag in de thuiswedstrijd tegen Newcastle United (4-1) na 76 minuten in het veld kwam, tegen BT Sport.

Ibrahimovic liep de knieblessure zeven maanden geleden op in de Europa League-wedstrijd tegen Anderlecht. Mede door zijn leeftijd waren er twijfels of hij ooit nog zou terugkeren op topniveau.

"Maar ik twijfelde niet. Leeuwen herstellen niet als mensen", vertelde Ibrahimovic. "En ik heb nog steeds dezelfde kwaliteiten."

Geen vakantie

Toch was het een lastige zomer voor Ibrahimovic, wiens contract bij United afliep. Zonder nieuwe verbintenis mocht hij wel herstellen bij de 'Red Devils', waarna hij in augustus alsnog een nieuw eenjarig contract tekende op Old Trafford.

"Ik kon niet even lekker op vakantie. Het was hard werken en heb veel moeten opgeven. Maar het is het wel waard geweest. Ik ben blij dat ik weer voor United mag spelen."

Woensdag kan Ibrahimovic weer minuten maken voor United, dat dan in de Champions League op bezoek gaat bij FC Basel. Vorig seizoen maakte de 116-voudig Zweeds international zeventien Premier League-goals voor de ploeg van trainer José Mourinho.

