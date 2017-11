Scheidsrechter Kuipers op shortlist WK in Rusland

De 44-jarige Kuipers is op de Kroaat Milorad Mazic na, die vijf dagen ouder is, de oudste van de 36 arbiters die op de lijst staan.

Kuipers was drie keer eerder present op een eindtoernooi. Hij floot op de EK's van 2012 en 2016 en het WK van drie jaar geleden. In 2014 leidde hij bovendien de Champions League-finale tussen Real Madrid en Atletico Madrid.

Een jaar eerder werd hij aangesteld voor de eindstrijd van de Europa League, waarin Chelsea en Benfica het tegen elkaar opnamen. In datzelfde jaar floot hij ook de finale van de Confederations Cup.

Op zijn tot dusver enige WK had Kuipers de leiding over drie groepsduels. Bij het EK van 2012 was hij de scheidsrechter bij twee groepswedstrijden en bij het EK van vorig jaar leidde hij twee pouleduels en een kwartfinale.

Hategan

Mazic, Felix Brych, Cüneyt Cakir, Sergey Karasev, Antonio Mateu Lahoz, Szymon Marciniak, Gianluca Rocchi, Damir Skomina en Clement Turpin zijn de overige negen Europese scheidsrechters op de shortlist van de FIFA.

Opvallende afwezige is Ovidiu Hategan. De Roemeen gaf vorige week ten onrechte een strafschop aan Zwitserland in het play-offduel met Noord-Ierland en lijkt daarvoor te moeten boeten.

De definitieve lijst met scheidsrechters voor het WK wordt in januari bekendgemaakt. In 2014 waren er in totaal 25 scheidsrechters bij het eindtoernooi in Brazilië, met negen uit Europa.