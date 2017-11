Keizer wil ook na monsterzege op NAC niets weten van ideaal basisteam

"Met alle respect voor NAC'', begon Keizer zijn verhaal voor de camera van FOX Sports. "Maar dan moeten we het ook tegen een betere tegenstander zo laten zien."

Keizer was tevreden over Daley Sinkgraven, die in het Rat Verlegh Stadion voor het eerst sinds april aan de aftrap verscheen in een Eredivisiewedstrijd. "Hij heeft zeker een bijdrage geleverd."

Keizer bleef ook na acht doelpunten kritisch. "Het hadden er nog wel meer kunnen zijn. Maar het is logisch dat er meer rust in de ploeg komt na vijf snelle doelpunten."

"We hadden de bal vaker van de ene naar de andere kant van het veld kunnen verplaatsen. Maar na een zege van 8-0 overheerst uiteraard de tevredenheid."

Van de Beek

Donny van de Beek erkende dat hij met veel motivatie aan het duel was begonnen. "Ik was wel een beetje getergd", zei hij na drie doelpunten.

Van de Beek moest in het vorige competitieduel met FC Utrecht plotseling plaatsmaken voor Siem de Jong, die als invaller een paar keer gescoord had. Die wissel pakte verkeerd uit, want Ajax verloor met 2-1.

Tegen NAC bewees Van de Beek dat hij ook kan scoren. "Natuurlijk is dit even lekker voor me", zei de middenvelder, die dinsdag in Roemenië voor het Nederlands elftal debuteerde.

"Ik denk dat we het als ploeg ook goed hebben gedaan. We bleven in de tweede helft druk zetten, dat hadden we ook afgesproken. Het was ook fijn dat Daley Sinkgraven er weer bij was. Hij is goed aan de bal, dat heeft hij vorig seizoen wel bewezen."