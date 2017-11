Ajax boekt tegen zwak NAC Breda grootste uitzege ooit in Eredivisie

Ajax stond halverwege al op een 0-5 voorsprong door doelpunten van Matthijs de Ligt (twee keer), Donny van de Beek (twee keer) en David Neres.

Na rust bepaalden Lasse Schöne (strafschop), Klaas-Jan Huntelaar en wederom Van de Beek met zijn derde treffer van de avond de eindstand op 0-8, wat tevens de grootste uitoverwinning van Ajax ooit in de Eredivisie betekende.

Door de kinderlijk eenvoudige zege voerde Ajax de druk op koploper PSV wat op. Het verschil tussen beide clubs is nu vijf punten in het voordeel van de Eindhovenaren.

PSV kan het gat met Ajax zondag wel weer vergroten tot acht punten als de uitwedstrijd tegen de verrassende nummer drie PEC Zwolle succesvol wordt afgesloten.

Droomstart

Ajax kende een droomstart in het Rat Verlegh Stadion en kwam in de dertiende minuut aan de leiding. Uit een hoekschop van Schöne kopte De Ligt de bal tegendraads tegen de touwen.

NAC was vanaf dat moment de kluts helemaal kwijt en gaf Ajax alle tijd en ruimte om tot kansen te komen, waarvan de ploeg van trainer Marcel Keizer dankbaar gebruik maakte.

Binnen 33 minuten breidden Van de Beek (assist Justin Kluivert), weer Van de Beek (van richting veranderd schot), Neres (fout Angelino) en opnieuw De Ligt (uit vrije trap Hakim Ziyech) de voorsprong van Ajax uit naar 0-5.

Om de schade nog enigszins te beperken ging NAC in de tweede helft met vijf verdedigers spelen en dat zorgde ervoor dat de thuisploeg het Ajax wat moeilijker kon maken. Rai Vloet had zelfs oog in oog met André Onana voor de 1-5 moeten zorgen, maar de doelman van de bezoekers kwam als winnaar uit die strijd.

Ajax zette pas in de laatste 25 minuten weer even aan en dat leverde gelijk nog drie extra goals op. Schöne schoot raak vanaf elf meter, Huntelaar kopte raak op aangeven van Ziyech en Van de Beek voltooide zijn hattrick met een schot in de verre hoek.

