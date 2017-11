Van Bronckhorst baalt van ineffectief Feyenoord na nieuwe domper

"We vergaten weer de tweede treffer te maken, waardoor de wedstrijd gespeeld zou zijn. Hoe groot de kansen ook waren, we kregen de bal er maar niet in", zei Van Bronckhorst voor de camera van FOX Sports.

Het was bepaald niet de eerste keer dit seizoen dat een gebrek aan scherpte voor het vijandelijke doel Feyenoord de das omdeed. Ook in de vier voorgaande competitiewedstrijden (tegen PEC Zwolle, Ajax, Roda JC en ADO Den Haag) gingen de Rotterdammers uiterst slordig om met de kansen.

"We hebben nog niet het vermogen de kansen te benutten en daarmee wedstrijden te winnen", concludeerde Van Bronckhorst dan ook. "Het afronden van de kansen is veel te matig, vandaag ook weer. Pech? Je kan het noemen zoals je dat wil, maar feit is dat we die ballen er gewoon niet in schieten."

Larsson

Van Bronckhorst wisselde twintig minuten voor tijd Sam Larsson, tot onvrede van het publiek. "Maar Sam had last van zijn kuit, die moest ik wisselen", verklaarde de coach. "Bart Nieuwkoop zat weer tegen kramp aan, die ging er daarom ook uit."

Van Bronckhorst baalde ook van de manier waarop VVV vijf minuten voor tijd langszij kwam. Uit een hoekschop knalde Damian van Bruggen de bal van grote afstand langs de weifelende keeper Brad Jones. "Deze corner doen ze iedere week, dat hebben we vooraf aangegeven in onze analyse. Dit was slecht verdedigd."

Aanvoerder Karim El Ahmadi sprak harde woorden. "Schandalig dat we het zo weggeven. Als je 1-0 voor staat, moet je zo'n wedstrijd over de streep trekken. Dit mag nooit gebeuren. We blijven maar punten laten liggen."