Feyenoord verlengt dramatische reeks met gelijkspel tegen VVV

Feyenoord kwam in de 54e minuut nog wel op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Nicolai Jörgensen, maar VVV kwam in de 86e minuut via Damian van Bruggen alsnog verrassend langszij.

Daardoor blijft de laatste zege van Feyenoord in competitieverband dateren van 1 oktober, toen AZ met 0-4 werd verslagen. Sindsdien volgden vier gelijke spelen (tegen PEC Zwolle, Roda JC, ADO Den Haag en dus VVV) en één nederlaag (tegen Ajax).

Door de remise tegen VVV bleef Feyenoord op de zesde plaats op de ranglijst steken. De achterstand op koploper PSV bedraagt maar liefst elf punten.

De Eindhovenaren kunnen zondag zelfs dat gat vergroten tot veertien punten als de uitwedstrijd tegen nummer drie PEC winnend wordt afgesloten.

Aardig

Feyenoord begon aardig aan de wedstrijd en kreeg in de eerste twintig minuten via Karim El Ahmadi en Sam Larsson ook goede schietkansen, maar beiden hadden het vizier vanaf de rand van het strafschopgebied niet op scherp.

Naarmate de eerste helft vorderde werd het echter steeds slordiger aan de kant van Feyenoord en waren uitgespeelde aanvallen op één hand te tellen. Eén daarvan leverde vlak voor rust nog wel een goede mogelijkheid op voor Tonny Vilhena, maar ook zijn schuiver belandde niet tussen de palen.

Na rust schakelde Feyenoord een tandje bij en was het wachten op de 1-0. Sven van Beek, die voor het eerst sinds 1 mei 2016 in de basis mocht beginnen, en Larsson stuitten in de eerste vijf minuten nog op VVV-doelman Lars Unnerstall, maar de inzet van Jörgensen in de 54e minuut vloog wel tegen de touwen.

De Deense spits kreeg de bal op een presenteerblaadje van Jens Toornstra en liet Unnerstall kansloos met een volley in de korte hoek: 1-0.

Paal

Het verzet van VVV was daarmee eigenlijk wel zo goed als gebroken en de bezoekers hadden het aan Unnerstall te danken dat een gelijkspel nog lange tijd tot de mogelijkheden behoorde. De Duitse sluitpost bracht redding op pogingen van achtereenvolgens Larsson en tweemaal Vilhena, al werd hij bij de eerste van laatstgenoemde wel een handje geholpen door de paal.

Die missers kwamen Feyenoord in de slotfase duur te staan. In de 86e minuut verschalkte invaller Van Bruggen met pas het eerste schot op doel van VVV-zijde de niet geheel vrijuitgaande keeper Brad Jones met een volley uit een afgeslagen hoekschop.

