Heerenveen haalt uit tegen Twente, Willem II met Sol niet langs Sparta

Heerenveen boekte bij Twende de eerste overwinning sinds op 23 september (1-2 tegen Willem II). Daarna werd vier keer op rij verloren, waarna in het laatste duel met Sparta Rotterdam (0-0) eindelijk een punt werd gepakt.

De gasten kwamen in de eerste helft al op een 0-2 voorsprong, dankzij doelpunten van verdediger Daniel Hoegh (na een hoekschop) en middenvelder Michel Vlap (volley).

Ödegaard zorgde in de tweede helft voor de 0-3. Hij scoorde in een leeg doel nadat Twente-doelman Jorn Brondeel de bal had ingeleverd en maakt zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Henk Veerman verzorgde het slotakkoord door ook nog voor 0-4 te zorgen.

Heerenveen meldt zich door de overwinning voorlopig weer bij de beste zeven in de stand met achttien punten uit twaalf duels. FC Twente blijft onderin hangen met slechts negen punten.

Voor coach Gertjan Verbeek van de Tukkers is het de tweede nederlaag in evenveel wedstrijden. Waar zijn ploeg in het vorige duel met PSV (4-3) nog strijdend ten onder ging, was het spel tegen Heerenveen vaak ondermaats.

Willem II-Sparta

In Tilburg bleef Sparta voor de vierde keer op rij zonder nederlaag. De Rotterdammers leken door een vroege 0-2 voorsprong op weg naar een overwinning, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een punt.

Bij Willem II maakte Sol als basisspeler zijn rentree. De Spaanse spits miste de laatste wedstrijden nadat er een tumor in zijn teelbal werd ontdekt. Hij werd succesvol geopereerd.

De 18-jarige Deroy Duarte was de man van de eerste helft. De aanvaller van Sparta opende in de 24e minuut de score en zorgde amper drie minuten later zelfs voor het tweede doelpunt namens de ploeg van trainer Alex Pastoor.

Vroeg in de tweede helft werd de spanning teruggebracht door Thom Haye en in de 58e minuut viel de gelijkmaker via Willem II-spits Bartholomew Ogbeche. Daar bleef het echter bij.

Zowel Willem II als Sparta schiet weinig op met een punt. De Tilburgers staan veertiende met tien punten en staan daarmee een plaatsje lager dan de Rotterdammers, die een punt meer hebben.

