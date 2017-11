Ajax met Sinkgraven, Van de Beek en Kluivert tegen NAC

Door de basisplek van het trio maken Maximilian Wöber, Siem de Jong en Amin Younes plaats ten opzichte van het vorige competitieduel, waarin met 0-2 werd verloren van FC Utrecht.

Het ontbreken van Younes was al bekend. De 24-jarige vleugelaanvaller kampt met een knieblessure en werd om die reden buiten de selectie gelaten door trainer Marcel Keizer.

Sinkgraven is weer helemaal hersteld van een knieblessure. Hij viel in de voorbije weken al een paar keer in en staat tegen NAC voor het eerst dit seizoen in de Eredivisie in de basis.

De wedstrijd tussen nummer zestien NAC en nummer twee Ajax begint zaterdag om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Opstelling NAC Breda: Birighitti; Sporkslede, Mets, Mari, Angelino; Verschueren, Garcia, El Allouchi; Korte, Ambrose, Vloet.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Viergever, Sinkgraven; Van de Beek, Schöne, Ziyech; Neres, Dolberg, Kluivert.

