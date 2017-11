Koploper Barcelona boekt probleemloze uitzege op Leganes

Luis Suarez nam zowel de 0-1 (28e minuut) als de 0-2 (zestigste minuut) voor zijn rekening, waarna Paulinho in de blessuretijd de eindstand op 0-3 bepaalde.

Suárez vierde zijn 89e en negentigste treffer in het shirt van Barcelona. Hij kwam op gelijke hoogte met Patrick Kluivert. Slechts vijf spelers troffen vaker doel voor de Catalanen.

Smetje op de overwinning van Barcelona was de vijfde gele kaart van het seizoen voor Gerard Pique, waardoor de centrale verdediger volgende week de topper in Mestalla tegen Valencia aan zich voorbij moet laten gaan.

Barcelona en Valencia zijn op dit moment de verrassende nummers één en twee in Spanje. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt zeven punten in het voordeel van de equipe van trainer Ernesto Valverde. Valencia kan het gat zondag wel weer terugbrengen tot vier punten als de uitwedstrijd tegen Espanyol in een zege wordt omgezet.

Titelverdediger Real Madrid moet als nummer drie al elf punten goedmaken op Barcelona en speelt later op zaterdag de stadsderby in Wanda Metropolitano tegen Atletico Madrid.

Paris Saint-Germain

In Frankrijk verstevigde Paris Saint-Germain de koppositie in de Ligue 1. De Parijzenaars waren in eigen huis met 4-1 te sterk voor Nantes.

Paris Saint-Germain stond halverwege al op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Edinson Cavani en Angel Di Maria. Nantes kwam vlak na rust via Prejuce Nakoulma terug tot 2-1, maar Javier Pastore en opnieuw Cavani stelden in de slotfase de overwinning van Paris Saint-Germain definitief veilig.

Daardoor profiteerde Paris Saint-Germain optimaal van het gelijkspel van AS Monaco zaterdag tegen Amiens (1-1) en zette het de kampioen van vorig jaar op een achterstand van zes punten.