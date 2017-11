Koploper Barcelona boekt degelijke zege, Real en Atletico gelijk

Luis Suarez nam zowel de 0-1 (28e minuut) als de 0-2 (zestigste minuut) voor zijn rekening, waarna Paulinho in de blessuretijd de eindstand op 0-3 bepaalde.

Suárez vierde zijn 89e en negentigste treffer in het shirt van Barcelona. Hij kwam op gelijke hoogte met Patrick Kluivert. Slechts vijf spelers troffen vaker doel voor de Catalanen.

Smetje op de overwinning van Barcelona was de vijfde gele kaart van het seizoen voor Gerard Pique, waardoor de centrale verdediger volgende week de topper in Mestalla tegen Valencia aan zich voorbij moet laten gaan.

Barcelona en Valencia zijn op dit moment de verrassende nummers één en twee in Spanje. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt zeven punten in het voordeel van de equipe van trainer Ernesto Valverde. Valencia kan het gat zondag wel weer terugbrengen tot vier punten als de uitwedstrijd tegen Espanyol in een zege wordt omgezet.

Real Madrid

Real Madrid en Atletico Madrid raakten nog verder achterop bij Barcelona. Beide clubs besloten een harde stadsderby in Wanda Metropolitano met een doelpuntloos gelijkspel (0-0).

Real was de bovenliggende partij. Atletico schoot of kopte in de eerste helft zelfs geen enkele keer op doel. Ook na rust kon de thuisploeg het spel van de regerend kampioen alleen maar met overtredingen ontregelen. Atletico kreeg liefst zes gele kaarten, maar pakte wel een punt.

Real en Atletico hebben nu al tien punten minder dan Barcelona en zijn dus voorlopig veroordeeld tot een inhaalrace.

Napoli

In Italië verstevigde Napoli de koppositie met een overwinning op AC Milan. De ploeg van trainer Maurizio Sarri was in het eigen Stadio San Paolo met 2-1 te sterk voor de 'Rossoneri' uit Milaan.

Lorenzo Insigne en invaller Piotr Zielinski maakten de doelpunten voor de lichtblauwe brigade uit Napels, in blessuretijd deed Alessio Romagnoli nog iets terug namens AC Milan.

Napoli is dit seizoen nog altijd ongeslagen in de Serie A. De ploeg van Sarri voert de ranglijst aan met 35 punten uit dertien wedstrijden. Juventus kan de achterstand op Napoli zondag terugbrengen tot één punt als het wint bij Sampdoria.

AS Roma

AS Roma nestelde zich voorlopig op de derde plaats, vijf punten achter Napoli, door de Romeinse derby tegen Lazio met 2-1 te winnen.

Diego Perotti (strafschop) en Radja Nainggolan troffen kort na rust doel in Stadio Olimpico. Daarna kwam Lazio niet verder meer dan een benutte strafschop van Ciro Immobile.

Kevin Strootman speelde de hele wedstrijd voor AS Roma, Stefan de Vrij maakte de negentig minuten vol bij Lazio. De verdediger miste de oefeninterlands van het Nederlands elftal tegen Schotland en Roemenië wegens lichte knieklachten.

Paris Saint-Germain

In Frankrijk verstevigde Paris Saint-Germain de koppositie in de Ligue 1. De Parijzenaars waren in eigen huis met 4-1 te sterk voor Nantes.

Paris Saint-Germain stond halverwege al op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Edinson Cavani en Angel Di Maria. Nantes kwam vlak na rust via Prejuce Nakoulma terug tot 2-1, maar Javier Pastore en opnieuw Cavani stelden in de slotfase de overwinning van Paris Saint-Germain definitief veilig.

Daardoor profiteerde Paris Saint-Germain optimaal van het gelijkspel van AS Monaco zaterdag tegen Amiens (1-1) en zette het de kampioen van vorig jaar op een achterstand van zes punten.