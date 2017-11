Robben loopt dankzij winst uit met Bayern, Promes trefzeker voor Spartak

Door de eenvoudige zege komt Bayern op 29 punten uit twaalf duels. Dat zijn er zes meer dan achtervolger Leipzig, dat zaterdag met 2-2 gelijkspeelde tegen Bayer Leverkusen. Die ploeg speelde bovendien lange tijd met tien man.

Robben droeg voor eigen publiek de aanvoerdersband en werd in de slotfase gewisseld. De aanvaller was echter niet direct betrokken bij de doelpunten. Arturo Vidal opende de score, waarna Robert Lewandowski twee keer trefzeker was voor 'Der Rekordmeister'.

Bij Augsburg had Jeffrey Gouweleeuw een basisplaats. De verdediger werd na een half uur op de bon geslingerd voor een overtreding op Robben. Hij staat met zijn ploeg stevig in de middenmoot.

Jetro Willems liet met Eintracht Frankfurt de zege in de slotfase glippen. De oud-PSV'er speelde met zijn ploeg met 1-1 gelijk tegen TSG Hoffenheim, waar Mark Uth (ex-sc Heerenveen en Heracles Almelo) in blessuretijd voor de gelijkmaker zorgde. Frankfurt staat daardoor zesde.

Paul Verhaegh mocht met VfL Wolfsburg wel een zege bijschrijven. De ploeg, met Riechedly Bazoer als late invaller, won met 3-1 van SC Freiburg en klimt daardoor naar plek dertien in de stand. Onderin is FC Köln nog altijd zonder zege. Ook van FSV Mainz werd verloren: 1-0.

Promes

De 1-4 zege op FK Krasnodar was de zevende voor Spartak, dat die ploeg passeert op de ranglijst. De regerend landskampioen staat nu vierde met 28 punten uit zeventien duels. Dat zijn er vijf minder dan koploper Lokomotiv Moskou, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Luiz Adriano opende in Krasnodar al vroeg de score, waarna Zé Luis de voorsprong verdubbelde. In de slotfase vielen nog drie treffers. Eerst maakte Luiz Adriano op aangeven van Promes er 0-3 van. Viktor Claesson maakte razendsnel 1-3, maar via Promes voerde Spartak de score weer op.

Het was alweer de zevende treffer voor de rechtsbuiten, die daarmee derde op de topscorerslijst is in de Premjer Liga.