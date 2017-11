United wint bij rentree Ibrahimovic, ook City en Chelsea foutloos

De 36-jarige Ibrahimovic kwam in de slotfase van United-Newcastle, toen de eindstand al was bereikt, onder luid applaus het veld in. Hij maakte zijn eerste minuten sinds april, toen hij tegen Anderlecht een zware knieblessure opliep.

Op Old Trafford nam Newcastle nog de leiding (goal Dwight Gayle), maar dankzij Anthony Martial en Chris Smalling voor rust en Paul Pogba - die zijn eerste speelminuten sinds half september maakte - en Romelu Lukaku in de tweede helft pakte United alsnog de winst.

Koploper City won met 0-2 op bezoek bij Leicester City. Op slag van rust brak Gabriel Jesus de ban namens de ploeg van trainer Josep Guardiola en vroeg in de tweede helft bepaalde Kevin De Bruyne de eindstand.

Nummer twee Chelsea kende een makkelijke middag tegen West Bromwich Albion: 0-4. Bij rust was het al 0-3 op The Hawtorns dankzij Alvaro Morata, Eden Hazard en Marcos Alonso. In de tweede helft scoorde Hazard opnieuw.

Arsenal

Liverpool, de huidige nummer vijf van Engeland, was thuis met 3-0 te sterk voor het Southampton van Virgil van Dijk en Wesley Hoedt. Mohamed Salah (twee keer) en Philippe Coutinho scoorden. Georginio Wijnaldum gaf de assist bij de openingstreffer.

Arsenal won de burenruzie met Spurs voor eigen publiek eerder op de dag met 2-0. De 'Gunners' dankten de elfde thuiszege op rij aan twee goals waar een luchtje van buitenspel aan zat. Bij zowel de treffer van Shkodran Mustafi als de tweede treffer van Alexis Sanchez leek de arbitrage niet vrijuit te gaan.

In de top van de Premier League blijft City ongenaakbaar met 34 punten uit twaalf wedstrijden. United (26 punten), Chelsea (25), Manchester United (23), Tottenham (23), Liverpool (22) en Arsenal (22) volgen op respectabele afstand.

Burnley

Vlak achter de top zes blijft Burnley het met eveneens 22 punten verrassend goed doen. 'The Clarets' versloegen Swansea City, waar Leroy Fer en Luciano Narsingh in actie kwamen, met 2-0 dankzij Jack Cork en Ashley Barnes.

Crystal Palace-Everton eindigde zonder Nederlandse inbreng in 2-2. De hekkensluiter nam via James McArthur en Wilfried Zaha twee keer de leiding, maar Leighton Baines (strafschop) en Oumar Niasse maakten gelijk voor de voormalige ploeg van coach Ronald Koeman.

Basisspeler Nathan Aké pakte met Bournemouth belangrijke punten door Huddersfield Town met liefst 4-0 opzij te zetten. Callum Wilson was de grote man bij de thuisploeg met een hattrick. Harry Arter verzorgde de vierde treffer.

Zondag en maandag staan in de twaalfde speelronde van de Premier League nog respectievelijk Watford-West Ham United en Brighton & Hove Albion-Stoke City op het programma.

