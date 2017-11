Arsenal wint derby tegen Spurs dankzij dubieuze goals

De 'Gunners' wonnen de burenruzie voor eigen publiek met 2-0 en naderen de aartsrivaal daardoor tot op één punt. Spurs, met oud-Ajacieden Davinson Sanchez, Christian Eriksen en Jan Vertonghen, verloor bovendien de aansluiting met koploper Manchester City.

Arsenal dankte de elfde thuisoverwinning op rij aan twee goals waar een luchtje van buitenspel aan zat. Bij zowel de openingsgoal van Shkodran Mustafi als de tweede treffer van Alexis Sanchez leek de arbitrage onder leiding van Mike Dean niet vrijuit te gaan.

Door de misstap in het Emirates Stadium bleef nummer drie Tottenham Hotspur op 23 punten steken, voorlopig acht minder dan City. Manchester United heeft er evenveel als de Londenaren, maar kan later op zaterdag afstand nemen in de thuiswedstrijd tegen Newcastle.

Buitenspel

In de vermakelijke derby opende Mustafi na 36 minuten verdiend te score namens de 'Gunners'. De Duitse verdediger kopte een onterechte vrije trap van Mesut Özil tegendraads achter Spurs-doelman Hugo Lloris, maar deed dat wel in buitenspelpositie.

Nog voor de pauze tekende Alexis Sanchez voor de 2-0. Alexandre Lacazette kreeg vier minuten voor het rustsignaal, op het randje van buitenspel, vrije doorgang van de grensrechter en stelde de Chileen in staat om de bal hard in het dak van het doel te schieten.

Na de hervatting kwamen de bezoekers nog wel sterk uit de kleedkamer, maar toen er halverwege de tweede helft nog niet gescoord was leek het geloof verdwenen bij de Spurs. Arsenal kon de drie punten zodoende min of meer onbedreigd over de streep trekken, waardoor het verschil op de ranglijst nog maar één punt is (23 om 22).

Bij de Spurs stonden Harry Kane en Dele Alli aan de aftrap. Het duo ontbrak vanwege blessures nog in de recente oefeninterlands van Engeland. Harry Winks, ook afwezig tegen Duitsland en Brazilië, viel in voor Moussa Dembélé.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League