Bosz spreekt na verlies schande van 'krankzinnige' tegengoals Dortmund

"Dit verlies doet heel erg veel pijn", treurt Bosz na de nederlaag in Stuttgart. "We kwamen hier om te winnen, maar dat is niet gelukt, dus we zijn ontzettend teleurgesteld."

Dortmund kwam tot twee keer toe op achterstand in de Mercedes-Benz Arena. "Als je ziet hoe we die tegendoelpunten incasseerden, dat is bijna krankzinnig", analyseert de geplaagde trainer, die slechts één puntje pakte in zijn laatste vijf Bundesliga-wedstrijden.

"Het is des te pijnlijker omdat we in de eerste helft prima speelden. Ook na de vroege 1-0 bleven we goed voetballen, maar bij de laatste en beslissende pass stokte het. De tweede helft was wel een stuk minder. Maar we blijven stug doorgaan, we zullen absoluut niet opgeven."

Puntje

Na een uitstekende seizoensstart die de koppositie opleverde, ging het half oktober voor het eerst mis in de competitie voor Dortmund en Bosz. Sinds de 2-3 thuisnederlaag tegen RB Leizpig werd er alleen nog een puntje gepakt bij Eintracht Frankurt.

Bosz hoopte dat zijn ploeg zich kon herpakken na de interlandonderbreking, maar al na vijf minuten moest 'BVB' een tegentreffer incasseren door geklungel van verdediger Marc Bartra en doelman Roman Bürki.

Maximilian Philipp zette uit de rebound van een gemiste strafschop van André Schürrle op slag van rust nog wel de gelijkmaker op het scorebord, maar zes minuten na de hervatting bepaalde Josip Brekalo de eindstand op 2-1.

Kohlenpott-derby

Veel tijd om bij te komen van de zoveelste klap hebben Bosz en Dortmund niet, want dinsdag wacht al weer de volgende zware opgave: de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de Champions League. Daarin staan de Duitsers derde met twee punten in groep H.

Volgende week zaterdag staat uitgerekend de immer beladen 'Kohlenpott-derby' tegen aartsrivaal Schalke 04 op het programma in het eigen Signal Iduna Park, gevolgd door lastige ontmoetingen met Bayer Leverkusen (uit), Real Madrid (uit) en Werder Bremen (thuis).

Dortmund staat nu nog op de derde plek achter koploper Bayern München en RB Leipzig, maar kan later dit weekend gepasseerd worden door Schalke, Hoffenheim, Hannover, Frankfurt en Borussia Mönchengladbach.

