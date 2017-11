Lens en Babel gelijk met Besiktas, El Ghazi belangrijk voor winnend Lille

Besiktas kreeg in de elfde minuut nog wel een strafschop, maar die was niet besteed aan de Portugese vedette Ricardo Quaresma.

Besiktas stond bovendien de laatste tien minuten met een man meer op het veld na een rode kaart voor Akhisarspor-aanvaller Paulo Henrique, die van 2007 tot en met 2009 onder contract stond bij sc Heerenveen.

Bij Besiktas werd Jeremain Lens in de rust naar de kant gehaald en kwam Ryan Babel halverwege de tweede helft binnen de lijnen. Aan de kant van Akhisarspor moest Marvin Emnes na een uur plaatsmaken voor Henrique.

Door de remise moet Besiktas nog altijd Galatasaray (26 punten) en Istanbul Basaksehir (23 punten) boven zich dulden op de ranglijst en blijft het zelf met eveneens 23 punten de nummer drie van Turkije.

Istanbul Basaksehir, waar Eljero Elia te bewonderen is, en Galatasaray, waar Nigel de Jong zijn brood verdient, staan zaterdag tegenover elkaar in het Basaksehir Fatih Terim Stadium.

El Ghazi

In Frankrijk had Anwar El Ghazi met twee assists een belangrijk aandeel in de 3-1 thuiszege van OSC Lille op AS Saint-Etienne.

De oud-aanvaller van Ajax leverde de assist bij zowel de 1-0 van Nicolas Pepe (twintigste minuut) als de 3-1 van Ezequiel Ponce (89e minuut).

Tussendoor had Jonathan Bamba Saint-Etienne in de blessuretijd van de eerste helft nog wel op gelijke hoogte gebracht, maar zorgde Thiago Mendes in de 72e minuut voor de hernieuwde voorsprong van Lille.

Door de zege verschafte Lille zichzelf weer wat lucht in de onderste regionen van de Ligue 1. De equipe van coach Marcelo Bielsa steeg naar de zestiende plaats op de ranglijst.