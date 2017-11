Bosz loopt tegen Stuttgart opnieuw averij op met Borussia Dortmund

Dortmund kwam al in de vijfde minuut op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Chadrac Akolo. De spits van Stuttgart strafte enorm geschutter van doelman Roman Bürki en verdediger Marc Bartra genadeloos af.

Dortmund trok de stand in de blessuretijd van de eerste helft gelijk via Maximilian Philipp. De aanvaller benutte de rebound van een gemiste strafschop van André Schürrle.

Dortmund kreeg in de 51e minuut de 2-1 om de oren. Josip Brekalo kreeg van Dan-Axel Zagadou alle tijd en ruimte om uit te halen en verschalkte Bürki met een harde schuiver door het midden.

Bosz liet clubtopscorer Pierre-Emerick Aubameyang buiten de wedstrijdselectie. De Gabonees kwam deze week twintig minuten te laat op de training en dat accepteerde de van Ajax overgekomen oefenmeester niet.

Van de laatste acht officiële duels heeft Dortmund er nu slechts één gewonnen en dat was in de DFB-Pokal tegen FC Magdeburg, dat uitkomt op het derde Duitse niveau.

In de Bundesliga is Dortmund na een uitstekende seizoensstart inmiddels afgezakt van de eerste naar de derde plaats. De achterstand op koploper Bayern München kan zaterdag, als de landskampioen het in eigen huis opneemt tegen FC Augsburg, oplopen tot negen punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga

OSC Lille

In de Franse Ligue 1 leed AS Monaco duur puntenverlies. Op bezoek bij Amiens kwamen de Monegasken niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Serge Gakpe zette Amiens in de 31e minuut verrassend op voorsprong, maar in de 67e minuut redde Stevan Jovetic nog een punt voor Monaco, waar Terence Kongolo negentig minuten lang op de bank moest blijven zitten.

Koploper Paris Saint-Germain kan daardoor wel de nummer twee op zes punten zetten bij winst zaterdag thuis tegen FC Nantes.

In de onderste regionen behaalde OSC Lille een belangrijke zege. Mede dankzij twee assists van Anwar El Ghazi werd AS Saint-Etienne knap met 3-1 verslagen.

De oud-aanvaller van Ajax was de aangever bij zowel de 1-0 van Nicolas Pepe (twintigste minuut) als de 3-1 van Ezequiel Ponce (89e minuut).

Tussendoor had Jonathan Bamba Saint-Etienne in de blessuretijd van de eerste helft nog wel op gelijke hoogte gebracht, maar zorgde Thiago Mendes in de 72e minuut voor de hernieuwde voorsprong van Lille.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1

Besiktas

In de Turkse Süper Lig maakte Besiktas een misstap. De ploeg van trainer Senol Günes kwam in eigen huis niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Akhisarspor.

Besiktas kreeg in de elfde minuut nog wel een strafschop, maar die was niet besteed aan de Portugese vedette Ricardo Quaresma.

Besiktas stond bovendien de laatste tien minuten met een man meer op het veld na een rode kaart voor Akhisarspor-aanvaller Paulo Henrique, die van 2007 tot en met 2009 onder contract stond bij sc Heerenveen.

Bij Besiktas werd Jeremain Lens in de rust naar de kant gehaald en kwam Ryan Babel halverwege de tweede helft binnen de lijnen. Aan de kant van Akhisarspor moest Marvin Emnes na een uur plaatsmaken voor Henrique.

Door de remise moet Besiktas nog altijd Galatasaray (26 punten) en Istanbul Basaksehir (23 punten) boven zich dulden op de ranglijst en blijft het zelf met eveneens 23 punten de nummer drie van Turkije.

Istanbul Basaksehir, waar Eljero Elia te bewonderen is, en Galatasaray, waar Nigel de Jong zijn brood verdient, staan zaterdag tegenover elkaar in het Basaksehir Fatih Terim Stadium.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Süper Lig