Zidane doet geruchten over ruzie tussen Ramos en Ronaldo af als onjuist

Ramos keerde zich deze week publiekelijk tegen Ronaldo door te laten weten dat hij het niet eens was met de woorden van de Portugees dat de selectie van Real minder is geworden door het vertrek van Pepe, Alvaro Morata en James Rodriguez afgelopen zomer.

De Spaanse sportkrant Marca bracht daarop naar buiten dat Ronaldo de actie van Ramos niet in dank heeft afgenomen en de twee elkaar niet meer kunnen luchten of zien. Volgens Zidane valt dat echter allemaal wel mee.

"Ronaldo en Ramos zijn legendes van Real en respecteren elkaar zeer. Als iemand iets zegt, kan iemand daarop reageren. Niets aan de hand", aldus de Franse oefenmeester op zijn persconferentie voorafgaand aan de stadsderby van zaterdag bij Atletico.

"En als het nodig is, lossen ze de problemen wel op in de kleedkamer. Maar er zal geen probleem tussen hen zijn, dat is er ook nooit geweest. En als je denkt dat er wel een probleem was, dan zit je mis."

Neymar

Marca kwam tevens met het verhaal dat Neymar na dit seizoen wil terugkeren naar Spanje en dat Real zich al heeft gemeld bij de Braziliaanse vedette, die een paar maanden geleden nog voor een recordbedrag van 222 miljoen euro de overstap maakte van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain.

"Neymar is een erg goede voetballer, dat is waar", wilde Zidane er niet al te diep op ingaan. "Ik heb ook erg veel respect voor hem. Ik heb de beste spelers echter al bij deze club zitten en ik focus mij enkel op de spelers die hier zijn, dat is het enige wat ik kan doen. We zullen zien wat er in de toekomst gaat gebeuren, wie zal het zeggen?"

Real kende een uiterst moeizame seizoensstart. De 'Koninklijke' won weliswaar ten koste van Barcelona de Spaanse Super Cup, maar heeft in de competitie na elf speelrondes al acht punten achterstand op datzelfde Barcelona.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Primera Division