Cocu denkt dat topper tegen PEC 'pittige wedstrijd' wordt voor PSV

"Het zal een pittige wedstrijd worden", aldus Cocu vrijdag op zijn wekelijke persconferentie op De Herdgang. "Het elftal van PEC Zwolle straalt veel plezier uit en het vertrouwen onderling lijkt groot. Het is bovendien een vrij complete ploeg die goed aanvalt en verdedigt."

PSV heeft sinds zijn nederlaag op bezoek bij sc Heerenveen op 10 september negen wedstrijden op rij gewonnen in alle competities. De Brabanders zijn koploper met een voorsprong van liefst acht punten op nummer twee Ajax.

PEC heeft in elf competitieduels nog maar één keer verloren en 22 punten verzameld. De ploeg van John van 't Schip is al negen wedstrijden ongeslagen in competitie- en bekerverband.

"PEC Zwolle staat als team erg goed", looft Cocu de tegenstander van zondag. "Het is een hechte eenheid en het vertrouwen is groot bij de ploeg. We moeten ons, met de vorm die zij hebben, voorbereiden op alle scenario's."

Trainer

De trainer is echter ook meer dan tevreden over vorm van zijn eigen ploeg. "Wij moeten de periode waarin we zitten koesteren. Maar flow is iets ongrijpbaars. Je kan het hebben en dan geeft het een geweldig gevoel, maar het kan ook in een keer weg zijn."

Cocu heeft het voordeel dat al zijn internationals zonder blessures terugkwamen en dat hij met een fitte groep kan toeleven naar het duel met PEC.

"We hebben weer kunnen trainen met de volledige groep. Ik zie op de training veel dingen terug van voor de interlandperiode, dat geeft mij veel vertrouwen en een goed gevoel."

PEC Zwolle-PSV begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie

Op de hoogte blijven van alle Eredivisieduels van dit weekend? Download de NUsport-app