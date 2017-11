Ibrahimovic kan zaterdag al rentree maken bij Manchester United

"De spelers die langdurig geblesseerd waren en aan hun herstel werkten, zijn klaar om te spelen. Daarmee bedoel ik Pogba, Ibrahimovic en Rojo", aldus Mourinho op de site van United.

Eerder deze week zei Mourinho nog dat hij verwachtte dat Ibrahimovic voor het einde van het jaar zijn rentree zou maken.

"We hebben vorig seizoen iedere minuut met Zlatan gespeeld. Dit seizoen hebben we geleerd hoe we moeten spelen zonder hem. Nu verwelkomen we hem natuurlijk graag terug. Hij is een buitengewone persoonlijkheid", aldus Mourinho.

De 54-jarige Portugees sluit niet uit dat Ibrahimovic samen gaat spelen met topscorer Romelu Lukaku, die dit seizoen al zeven keer scoorde in elf wedstrijden. "Goede spelers kunnen samenspelen."

Knieblessure

Ibrahimovic, die vorig seizoen met 28 goals in 46 officiële duels indruk maakte in zijn eerste jaar bij United, liep in april een zware knieblessure op in het uitduel met Anderlecht in de kwartfinale van de Europa League.

Ondanks de blessure van de 36-jarige Ibrahimovic besloot United in augustus om het aflopende contract van de Zweedse aanvaller met een jaar te verlengen nadat de club de optie in de verbintenis aanvankelijk niet lichtte.

Pogba kwam niet meer in actie voor United sinds hij een hamstringblessure opliep in het Champions League-duel met FC Basel (3-0).

Mourinho: "Je kunt dit seizoen duidelijk zien dat er een Manchester United van voor en na zijn blessure is. Hij heeft kwaliteiten die van invloed zijn op onze benadering van wedstrijden."

Verdediger Rojo kampte sinds april met een knieblessure. Hij maakte afgelopen week na een herstelperiode van zeven maanden zijn rentree bij Manchester United onder-23.

