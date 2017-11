Van Bronckhorst wijt moeizame periode Feyenoord aan 'minder rendement'

"Het rendement is minder dan vorig jaar, waardoor we ook niet vaak scoren en geen wedstrijden winnen", aldus Van Bronckhorst vrijdag op zijn persconferentie voor het thuisduel met VVV-Venlo van zaterdag.

Feyenoord kon de laatste weken niet winnen van ADO Den Haag (2-2), Roda JC (1-1) en PEC Zwolle (0-0) en Ajax (1-4). De achterstand op koploper PSV is inmiddels al opgelopen tot twaalf punten.

"In de afgelopen competitiewedstrijden, zoals Roda JC-uit en ADO-uit, had winst er zeker ingezeten. Het verschil met vorig seizoen is klein, maar het verschil in resultaat is groot."

Van Bronckhorst geeft toe dat de druk bij Feyenoord door de mindere resultaten toeneemt. "Dat is bij elke club zo, al is het bij ons misschien iets meer. Het heeft allemaal ook met vorm te maken. Dat kan zo omslaan. Morgen kan het zomaar anders zijn."

Van Beek

De Feyenoord-trainer kan tegen VVV weer beschikken over verdedigers Sven van Beek en Bart Nieuwkoop en keeper Kenneth Vermeer. Het drietal is voldoende hersteld van de blessures waarmee ze kampten.

Renato Tapia krijgt zaterdag waarschijnlijk rust. De verdediger kwalificeerde zich afgelopen week met Peru voor het WK, door Nieuw-Zeeland over twee wedstrijden met 2-0 te verslaan.

"We nemen geen risico met Renato. Hij is de afgelopen weken bijna letterlijk de hele wereld over gevlogen. We gaan bekijken hoe hij er aan toe is, maar de kans dat hij rust krijgt is heel groot."

De al langer geblesseerden Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden zijn tegen VVV nog afwezig.

Clasie

Van Bronckhorst reageerde tot slot nog op de uitspraken van Jordy Clasie, die eerder deze week zei graag terug te keren bij Feyenoord. De middenvelder vertrok in 2015 naar Southampton, maar speelt momenteel op huurbasis voor Club Brugge en kan daar net als eerder bij Southampton nauwelijks op speeltijd rekenen.

"Hij speelt niet, dat is voor iedere speler geen ideale situatie. We moeten gaan kijken of de situatie ervoor geschikt is om hem terug te halen", zei de trainer.

Feyenoord en VVV-Venlo trappen zaterdag om 18.30 uur af in De Kuip. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

